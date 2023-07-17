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17 июля 2023 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в понедельник продолжат снижение на ухудшении внешнего фона

Москва. 17 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник продолжат умеренное снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющихся ожиданий по росту ставки ЦБ РФ на заседании 21 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,3%, неделя завершилась ростом (по итогам недели Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, Nasdaq - на 3,3%). Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 72,6 пункта (максимум с сентября 2021 года) по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics. Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рынок Японии закрыт в связи с праздником (День моря), работа гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне. Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.

Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $78,76 за баррель (-1,4% и -1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $74,35 за баррель (-1,4% и -1,9% в пятницу).

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 июля выросла в 1,4 раза и достигла средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,699 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,333 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику на фоне стабилизации рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,07% и составил 109,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, составив 866,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД 001P-05R" (-0,81%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,46%) и "Самолет ГК-БО-П12" (-0,45%), а в лидерах роста - облигации "Самолет ГК-БО-П12" (+0,46%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,34%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (+0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок прошел 11 июля, ставка 1-го купона установлена на уровне 10,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

АО "ЭР-телеком холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии ПБО-02-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля без премаркетинга, ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Размер спреда установлен на уровне 2% годовых (200 б.п.). Купоны полугодовые.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-24 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,20% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 13 июля, техразмещение предварительно запланировано на 20 июля.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) приняло решение досрочно погасить 14 июля часть выпуска облигаций серии 001P-01R на 1 млрд 702,472 млн рублей, выкупленную 23 июня по оферте. Компания разместила дебютные 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,45% годовых до погашения. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") 19 июля начнет размещение выпуска 2-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.

ВЭБ.РФ планирует 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК собрать заявки на выпуск 9-летних облигаций серии ПБО-002Р-37 объемом не менее 30 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред 180 б.п. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные. Техразмещение запланировано на 25 июля.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 15-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. С учетом амортизации, объем выпуска на текущий момент составляет 24,03 млрд рублей.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Выпуск был размещен в августе 2020 года, ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 7,5%, при этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей, срок обращения - 4 года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 1 млрд рублей включительно. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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