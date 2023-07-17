Рубль в целом сохраняет потенциал укрепления на ближайшие дни - ПСБ

Рубль в целом сохраняет потенциал укрепления по отношению к доллару США на ближайшие торговые сессии, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Американская валюта начала торги понедельника на российском рынке с роста на фоне геополитической ситуации. Мы считаем, что в случае если доллар сможет развить снижение под отметку 90 руб./$1, то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86-88 руб./$1 в ходе ближайших торговых сессий. Технически и фундаментально рубль остается перепроданным, ввиду чего сохраняется потенциал для укрепления национальной валюты", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.