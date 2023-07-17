Brent - $79,1 за баррель

Уолл-стрит закрылась с разнонаправленными изменениями в пятницу. Фондовые рынки Китая, Австралии и Южной Кореи снижаются на торгах в понедельник. Цены на нефть снижаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, однако завершили неделю активным ростом.

Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 0,6%. Крупнейший банк США по объему активов увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года в 1,7 раза, выручку - на 34%.

Капитализация Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизилась на 0,3%, несмотря на то, что один из лидеров на рынке ипотечного кредитования США повысил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) упала на 4,1%, поскольку банк снизил квартальную прибыль и выручку, хотя оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индекс обновил максимум с сентября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.

"Индекс доверия существенно вырос, однако инфляционные ожидания снижаются медленнее, чем нам хотелось бы", - отметил старший рыночный стратег B.Riley Wealth Арт Хоган.

Котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) подскочили на 7,2%. Американская компания из сферы медицинского страхования в апреле-июне увеличила чистую прибыль на 8% в годовом выражении, причем скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

BlackRock (SPB: BLK), одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 27%, однако ее выручка снизилась на 1%. Акции компании подешевели на 1,6%.

Бумаги Alcoa (SPB: AA) подешевели на 5,9%, AT&T Inc. (SPB: T) - на 4,1% после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рекомендации для них до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

Между тем акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,75% и обновили рекордные максимумы. Аналитики UBS повысили рекомендацию для бумаг софтверного гиганта до "покупать" и увеличили целевую цену до $400 с $345.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 113,89 пункта (0,33%) и составил 34509,03 пункта. Лидером роста в индексе стали акции UnitedHealth, а лидером снижения - бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), подешевевшие на 2,5%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 4,62 пункта (0,1%) - до 4505,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 24,87 пункта (0,18%) и составил 14113,7 пункта.

По итогам минувшей недели Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, Nasdaq - на 3,3%. Для Dow и Nasdaq недельный подъем стал рекордным с марта, для S&P 500 - с середины июня, по данным Dow Jones Market Data.

Фондовые рынки Китая, Австралии и Южной Кореи снижаются в понедельник.

Рынок Японии закрыт в связи с праздником (День моря), работа гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне.

Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.

Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

Лидерами снижения в Китае являются акции сырьевых и финансовых компаний.

Стоимость бумаг Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. опустилась на 4,3%, China Shenhua Energy - на 3,7%, Zijin Mining - на 1,8%. Акции Ping An Insurance снизились в цене на 1,4%, China Merchants Bank - на 0,9%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,5% в ходе торгов в понедельник, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Акции Samsung Electronics подешевели на 0,4%, Hyundai Motor - на 2,2%.

В Сиднее дешевеют акции Rio Tinto (-1%), BHP Group (-0,8%), Fortescue Metals (-1,1%), Newcrest Mining (-0,7%).

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $79,12 за баррель, что на 75 центов (0,94%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты опустились в цене на $1,49 (1,8%) - до $79,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 72 цента (0,96%) и составили $74,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на август, чей срок обращения к настоящему времени истек, подешевели на $1,47 (1,9%) - до $75,42 за баррель.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари.

На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.