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17 июля 2023 года 09:00

Рубль снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов под давлением внешнего и внутреннего негатива

Москва. 17 июля. Доллар США умеренно растет, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль слабеет к валюте США под влиянием негативных сигналов с мировых рынков, а также возросших геополитических рисков после происшествия на Крымском мосту.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 руб./$1 (+34,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,6 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,62 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта на старте торгов реагирует на снижение нефтяных котировок, падение интереса большинства инвесторов к рисковым активам, а также на возросшие геополитические риски.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту остановлено в ночь на понедельник из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Власти призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Позднее Минтранс РФ уточнил, что на Крымском мосту повреждено дорожное полотно, а конструкции пролетов остаются на своих опорах.

"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", - сообщается в телеграм-канале министерства.

О причинах повреждений официально пока не сообщается.

Доллар перешел к росту после снижения к большинству валют в ходе предыдущей сессии на данных о замедлении инфляции в США и, как следствие, на дополнительных шансах приостановки ужесточения денежно-кредитной политики.

Нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США более не нуждается в повышении процентных ставок и может взять паузу в борьбе с инфляцией,

"Ужесточение денежно-кредитной политики в полной мере проявляется со временем, поэтому, с учетом того, что инфляция движется в нужном направлении и ставки достаточно высоки, я бы просто подождал и посмотрел, что случится дальше", - сказал Писсаридес в интервью CNBC.

Мнение нобелевского лауреата отличается от мнения рынка. Инвесторы видят более чем 92%-ную вероятность подъема ставки на 25 б.п. в июле.

Инфляция в США в июне замедлилась до минимальных за два года 3%. Федрезерв стремится снизить инфляцию до 2%. В июне ФРС сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в 5-5,25%, однако сигнализировала о готовности повысить ее в общей сложность на 50 базисных пунктов к концу года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,19 за баррель, что на 0,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,69 за баррель, что на 0,84% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник отражают негативный настрой: китайский CSI 300 уменьшился на 1,09%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,07%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,49%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,04%. Токийская фондовая биржа не работает в связи с празднованием Дня моря.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, однако завершили неделю активным ростом. Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее и обновил максимум с сентября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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