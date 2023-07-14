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14 июля 2023 года 20:20

Рынок акций РФ на неделе подрос на внешнем оптимизме, индекс Мосбиржи превысил 2900п

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе продолжил подъем вслед за ростом мировых фондовых площадок и нефти (Brent превысила $80 за баррель) на ожиданиях скорого завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва в свете статистики о замедлении инфляции в июне. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимумы с февраля 2022 года и превысил рубеж 2900 пунктов.

В период с 10 по 14 июля индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и составил 2902,72 пункта, индекс РТС прибавил 4% и достиг 1014,62 пункта на фоне снижения доллара до 90,13 руб./$1 (-1,12 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $80,28 за баррель (+2,5%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти и укрепления рубля; индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2856 пунктов во главе с бумагами Polymetal (+4,5%).

Polymetal сообщил в понедельник детали обновленного графика редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Поскольку редомициляция может произойти только после завершения годового общего собрания акционеров компании (запланировано на 25 июля), то переригистрация завершится не раньше недели с 31 июля 2023 года.

Выстрелившие почти на 15% на рекордных объемах акции ПАО "Полюс" на новостях о buyback с премией к рынку растеряли большую часть роста из-за даты отсечки для выкупа - 7 июля. К закрытию торгов бумаги ПАО "Полюс" прибавили всего 2,5%. Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 29,99% акций по цене 14200 рублей за штуку. В buyback могут участвовать все акционеры, вне зависимости от размера пакета акций, однако важным условием для выкупа является владение акциями до 7 июля 2023 года.

В понедельник на Мосбирже просели после отсечки дивидендов акции "Роснефти" (-1,4%), "Татнефти" (-2,2% и -1,8% "префы"), "Русгидро" (-0,9%). Нефть Brent консолидировалась в районе $78 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ смог умеренно подрасти по индексам во главе с бумагами финансовых компаний на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $79 за баррель) благодаря новым экономическим стимулам в Китае. Оптимизм сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности на фоне проходящего в Литве саммита государств-членов НАТО. Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2860 пунктов после обновления утром максимума с февраля 2022 года; упали акции ПАО "Полюс" (-2,7%).

Кремль заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, также власти назвали потенциально опасным для Европы вариант ускоренного принятия Украины в НАТО. Генсек альянса НАТО Столтенберг заявил, что все страны НАТО придерживаются точки зрения, что Украину нельзя принять в организацию, пока в этой стране идут боевые действия.

Сбербанк (+0,2%) в июне получил 138,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а в I полугодии чистая прибыль поднялась до 727,8 млрд руб. Выросли акции "Совкомфлота" (+4,8%) после публикации сильной статистики грузооборота морских портов за полугодие. Во вторник на Мосбирже торговались без годовых дивидендов акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (-3,7%), "префы" Саратовского НПЗ (-1,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-0,2%).

Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $80 за баррель) после выхода в США данных о замедлении инфляции в июне. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2900 пунктов на фоне ослабления рубля, лидировали в росте расписки X5 Retail (+5,6%).

К факторам риска эскалации геополитической напряженности, которые рынок акций в среду проигнорировал, можно отнести новости с саммита НАТО, проходившего 11-12 июля. Лидеры стран G7 заявили, что согласятся разморозить активы РФ только после выплаты Москвой компенсации за ущерб Украине. Кроме того, страны G7 заявили о намерении содействовать в развитии оборонной промышленности Украины, обучения ее военнослужащих и обмена разведывательной информацией. Кремль заявил, что предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине станет посягательством на безопасность РФ и чревато весьма негативными последствиями уже в краткосрочной перспективе.

По данным Минтруда США, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками после роста вслед за внешними площадками благодаря ожиданиям завершения ужесточения монетарной политики Федрезервом в условиях замедления инфляции. Индекс МосБиржи просел в район 2885 пунктов на фоне укрепления рубля после утреннего роста выше 2912 пунктов (максимум с февраля 2022 г.).

В четверг в США вышли данные по производственной инфляции: базовый индекс цен производителей Core PPI вырос в июне на 2,4% при прогнозах роста на 2,6% после майских 2,8%. Статистика о замедлении потребительской и производственной инфляции подогрела надежды, что Федрезерв вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним (фьючерсы на ставку ФРС оценивают шансы на ее рост в сентябре лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее).

В пятницу рынок акций РФ после утренней коррекционной просадки вернулся к росту, индекс МосБиржи вновь превысил рубеж 2900 пунктов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" (+3,9%) и ряда металлургов. НБК не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Нефть Brent просела к $80 за баррель. ОПЕК и МЭА разошлись в оценках спроса на нефть в текущем году: ОПЕК повысил прогноз по росту спроса на 100 тыс. б/с, а МЭА - понизило на 220 тыс. б/с. Однако МЭА по-прежнему ожидает достаточно глубокий дефицит поставок во II полугодии, а ОПЕК повысил прогноз за счет пересмотра показателей за II квартал в Китае, США и Латинской Америке.

Поддержку рынку нефти ранее оказали новости о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщили о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

В период с 10 по 14 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги банка "Санкт-Петербург" (+13,6%), "ТГК-14" (+13%), "Селигдара" (+9%); хуже рынка оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (-2%), "ФосАгро" (-1%), "РусГидро" (-1%).

Динамику рынка акций РФ в конце второй декады июля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости (ряд компаний закроют реестры под дивиденды за 2022 год), а также сигналы от мировых центробанков (21 июля состоится заседание Банка России по ставке). Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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