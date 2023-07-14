Рынок акций РФ в пятницу превысил 2900п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступила просевшая в рамках коррекции нефть (Brent откатилась к $80 за баррель), индекс Мосбиржи смог закрепиться выше рубежа 2900 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, за счет роста акций "Яндекса" и металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2902,72 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1014,62 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,13 рубля (+0,02 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,5-4% на фоне снижения доллара на 1,12 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Акции "Аэрофлота" к вечеру растеряли весь утренний рост, подогретый новостями, что пассажиропоток группы авиаперевозчика в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек. Как сообщила пресс-служба компании, на внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров (+4% г/г), на международных - 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в конце недели торговался разнонаправленно, индекс Мосбиржи курсировал недалеко от 2900 пунктов. Фактор пятницы, актуальный в периоды геополитической напряженности, не позволил завершить неделю более уверенно. В то же время внешний фон оставался достаточно благоприятным, а рубль не спешил укрепляться.

Слабость рубля на уходящей неделе оказывала поддержку тяжеловесным акциям экспортеров и сырьевиков, занимающих более половины индекса Мосбиржи. Однако предстоящая неделя может ознаменоваться укреплением российской валюты на фоне приближения налогового периода и сдвига вверх сырьевых котировок. Валютный фактор и близость годовых максимумов могут вызвать паузу в росте акций. Краткосрочно не исключены локальные волны фиксации прибыли. Тем не менее, просадки, связанные в том числе с технической перегретостью, продолжат оперативно выкупаться, полагает аналитик.

Понедельник может оказаться сильным днем для российского рынка, если за выходные не реализуется какого-либо значимого негатива, а котировки Brent не закрепятся ниже $80 за баррель. Из важной макростатистики и экономических публикаций в понедельник интерес представляют блок макроданных по КНР, включая оценку ВВП за II квартал и данные по безработице за июнь. Также инвесторы в начале будущей недели продолжат следить за финрезультатами компаний в рамках сезона отчетностей в США, сигналами регуляторов и геополитикой. При сопутствующей рыночной конъюнктуре индекс МосБиржи способен закрепиться выше 2900 пунктов, прогноз на 17 июля - 2825-2925 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, вектор движения биржевых инструментов продолжают определять корпоративные новости. Позитивный настрой участников торгов поддерживают оптимистичные прогнозы правительства РФ относительно роста доходов бюджета во втором полугодии. В список лидеров роста на ожиданиях решения в отношении дивиденда за январь-июнь вновь вышли обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,5%).

Нефть в конце недели просела, цена Brent вернулась в район $80 за баррель. Развороту котировок вниз способствовали сдержанные прогнозы МЭА и ОПЕК относительно усиления спроса на углеводородное сырье. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 17 июля - диапазон 2850-2950 пунктов, полагает аналитик.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов обратил внимание на то, что снижение темпов инфляции в США в июне не переубедило представителей ФРС - они не намерены менять планы в отношении корректировки денежно-кредитной политики.

Так, в частности, в интервью CNBC глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что еще слишком рано провозглашать победу над инфляцией. По ее мнению, ФРС пока не реализовала достаточно мер для возвращения темпов роста цен к собственному целевому уровню - 2% годовых, отметил аналитик. Можно было предположить, отмечает Чернов, что достижение показателем инфляции уровня 3% г/г могло бы смягчить настрой руководства регулятора, однако монетарные власти учитывают эффект высокой базы прошлого года (в июне 2022 года инфляция вышла на пик, составивший 9,1% г/г, после чего началось ее плавное замедление).

Таким образом, июльский показатель вновь может превысить 3% годовых, то есть процесс последовательного снижения темпа роста потребительских цен прервется. На этом фоне денежные рынки по-прежнему закладывают еще как минимум одно повышение ключевой ставки ФРС до конца года, ориентируясь на то, что этот шаг регулятор сделает на заседании 25-26 июля. По данным фьючерсам на CME Group, вероятность подъема ставки ФРС в июле оценивается в 94,9%, до предстоящего заседания новых данных по инфляции не появится, поэтому и ожидания рынка вряд ли изменятся, считает представитель Freedom Finance Global.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Михаил Армяков, на следующей неделе ряд событий могут повлиять на динамику российского рынка акций.

Во-первых, произойдет заключительный аккорд дивидендных отсечек по итогам 2022 года: закроют реестры под выплаты АФК "Система", ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) и "Транснефть" (MOEX: TRNF). Инвесторы получат свои дивиденды уже в августе, и для них вновь встанет вопрос о реинвестировании дивидендов. В этот период можно ожидать роста активности частных инвесторов на фондовой бирже.

Во-вторых, 21 июля пройдет очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Консенсус рынка предполагает увеличение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, но не исключает и более агрессивных действий. Решение Банка России и последующие комментарии главы ЦБ могут определить движение рынка облигаций до конца текущего года и оказать влияние на биржевой курс российского рубля, дав импульс к его краткосрочному укреплению, полагает эксперт.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), в Европе вечером динамика смешанная (индексы FTSE и DAX просели на 0,1-0,2%, CAC 40 прибавил 0,01%), растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).

Власти Китая продолжают принимать меры по стимулированию экономической активности. Ранее Пекин принял меры для поддержки рынка жилой недвижимости, а в пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Заместитель главы китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции в Пекине в пятницу намекнул на возможную корректировку резервных требований для банков, отметив, что НБК располагает достаточным пространством для маневра в плане смягчения денежно-кредитной политики.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в июле вырос до 72,6 пункта (максимум с сентября 2021г) по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics. Оптимизм вырос во многом благодаря дальнейшему замедлению инфляции и стабильности рынка труда.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее. Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) практически не изменилась и составила 3,1%. Окончательное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 июля.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит ФРС завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу ускорили коррекцию вниз после скачка накануне до максимумов с апреля, но неделя завершается в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,28 за баррель (-1,3% и +1,6% накануне), августовская цена WTI - $75,8 за баррель (-1,4% и +1,5% в четверг).

Давление на котировки нефти в пятницу оказало укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, подрос на 0,1%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер накануне заявил, что процентную ставку необходимо повысить в этом году еще дважды, каждый раз - на 25 базисных пунктов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли в пятницу акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+11,6% и +4,8% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+10,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,3%), банка "Санкт-Петербург" (+6,5% и +4% "префы"), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+5,1%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,7%).

Подросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9%).

Ленинский районный суд Ярославля по иску Генеральной прокуратуры постановил взыскать в доход РФ контрольный пакет акций ПАО "ТГК-2", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу. В ходе заседания судья заявил, что в иске генпрокуратуры идет речь об обращении в доход государства акций Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", а также Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство" (в общей сложности им принадлежат 81,66% акций "ТГК-2", которые в настоящее время находятся в доверительном управлении ООО "Совлинк" - ИФ). При этом прокурор в ходе заседания не уточнил, о каком пакете акций идет речь.

Просели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-5,5%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,8%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-4,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,99 млрд рублей (из них 5,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,08 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,63 млрд рублей на акции "Яндекса").