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14 июля 2023 года 19:25

Рубль по итогам пятницы слегка подорожал к доллару и упал к евро вслед за динамикой этих валют на Forex

Москва. 14 июля. Доллар США немного понизился, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 90,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,2 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,5 копейки - до 95,07 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,9 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов пятницы слегка подрос к доллару и опустился к евро вслед за их динамикой на рынке Forex. Доллар продолжает активно дешеветь к большинству мировых валют, в том числе, к евро на данных о замедлении инфляции в Соединенных Штатах. Участники рынков рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка перед выходными днями фиксируют прибыль после коррекционного повышения рубля, наблюдавшегося значительную часть недели, и переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 21 июля.

Эффект переноса ослабления курса рубля в цены пока менее заметен, чем обычно, за исключением отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), говорится в комментарии ЦБ РФ. "Тем не менее по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме", - отмечает Банк России.

Рубль в июне ослаб по отношению к трем основным торгуемым иностранным валютам: снижение курса национальной валюты к доллару США составило 5,2%, к евро - 4,9%, к юаню - 2,8%.

Ценовое давление в июне продолжило постепенно усиливаться в связи с расширением потребительского спроса, подчеркивает ЦБ.

В июне потребительские цены выросли на 0,37% после увеличения на 0,31% в мае. С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен ускорился до 0,52% по сравнению с 0,39% в мае, что в годовом выражении соответствует 6,4%. Во II квартале 2023 года среднемесячный прирост цен с сезонной очисткой составил 0,41% (в I квартале - 0,34% с поправкой на сезонность).

Годовая инфляция в июне продолжила расти и составила 3,25%. ЦБ ожидает дальнейшего увеличения этого показателя в ближайшие месяцы из-за выхода из расчетной базы годовой инфляции прошлогодних низких значений.

Банк России отмечает, что месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен с сезонной очисткой в июне по сравнению с маем преимущественно увеличивались. Часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего инфляции 4%. В целом за II квартал 2023 года показатели устойчивой составляющей ценовой динамики обновили максимумы последних 12 месяцев, подчеркивает ЦБ.

"Ускорению роста цен способствовало повышение потребительской активности. При этом высокий темп роста цен на услуги связан с недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек. Важным фактором, временно сдерживающим рост цен на товары, оставались сформированные большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования", - говорится в комментарии регулятора.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции в 2023 году составляет 4,5-6,5%. Пересмотренные оценки Банк России опубликует 21 июля после опорного заседания совета директоров.

Цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $80,3 за баррель, что на 1,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,37%, до $75,83 за баррель.

Обе марки могут вырасти по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля, пишет MarketWatch.

"Российский рубль сегодня оставался маловолатильным и торговался значительную часть дня на отметке чуть выше 90 за один доллар. Сохранение довольно спокойной динамики перед выходными добавляет оптимизм в контексте сокращения спекулятивного интереса и возвращения валюты к своим более фундаментальным значениям", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, но незадолго до открытия основных торгов перешел к умеренной нисходящей динамике, обновив дневные минимумы. Правда, пока потери рубля небольшие, периодически он предпринимает активные попытки укрепиться. Таким образом, рублю пока не удается развить позитивную тенденцию предыдущей сессии. Вероятно, улучшение ключевых факторов со стороны спроса на инвалюту и ее предложения пока далеко от устойчивой тенденции. Поддержку рублю уже в начале следующей недели способен начать оказывать фактор приближения пика налоговых платежей экспортеров, приходящийся на 25 и 28 июля. Компании могут заранее продавать иностранную валюту по хорошему курсу, опасаясь, что к дате фискальных платежей он снизится", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,67 копейки, до 90,119 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,04 копейки, до 101,1992 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу понизился на 8,05 копейки по отношению к четвергу и составил 90,1262 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,78 копейки и составил 90,1359 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 493,509 млн, из которых $594,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $899,49 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 49,23 копейки, до 101,1799 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 51,36 копейки, до 101,2269 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR339,539 млн, из которых EUR71,451 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR268,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в пятницу на 10 базисных пунктов - до 7,66% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,35% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,32% годовых, на 6 месяцев увеличилась также на 1 базисный пункт - до 7,35% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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