"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций General Mills до "покупать"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили рекомендацию по акциям производителя продуктов питания General Mills Inc. с "держать" до "покупать" с целевой ценой $90 за штуку, что соответствует потенциалу роста 20% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Менеджмент компании держит курс на сокращение расходов и наращивание рентабельности за счет комплексных программ. Мы позитивно оцениваем усилия менеджмента по диверсификации портфеля брендов для потребителей, которые заботятся о своем здоровье. Доля новых продуктов в выучке растет. В прошлом квартале акции компании отставали от рынка: -14% против +9% у S&P 500 и -1% у секторального ETF IYK. General Mills недавно отчиталась за финансовый 4К23 выше консенсуса", - отмечают эксперты "БКС МИ".

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