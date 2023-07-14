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14 июля 2023 года 18:33

Цены евробондов РФ продемонстрировали на неделе смешанную динамику, несмотря на уверенный рост UST

Москва. 14 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на существенный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), отреагировавших на снижение инфляции сильнее прогнозов, и увеличение вероятности замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Инвесторы в российские государственные еврооблигации не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

На старте недели котировки большинства российских суверенных еврооблигаций умеренно подешевели. Цены американских казначейских обязательств (UST), напротив, продемонстрировали уверенный рост в ожидании публикации данных о динамике потребительских цен в США за июнь. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Публикация данных по инфляции в США была запланирована на среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал замедление общей инфляции в США в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки. "Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в понедельник ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Во вторник котировки российских евробондов почти не изменились относительно предыдущих торгов, в то время как цены UST продолжили уверенный рост в ожидании данных по инфляции, которые смогли бы повлиять на дальнейшие решения ФРС относительно уровня базовой процентной ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, во вторник оценивалось трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оценивались рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

В среду цены большинства российских суверенных еврооблигаций слегка повысились, котировки UST продолжили активный рост благодаря данным о резком замедлении инфляции в США в июне. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

В четверг котировки российских суверенных еврооблигаций вновь продемонстрировали небольшое повышение на фоне роста цен UST. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ продолжили немного сужаться.

В этот день были опубликованы данные о производственной инфляции в США, которые также оказались лучше прогнозов. На этом фоне инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит ФРС завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде.

Цены производителей в стране в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1% как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления темпов роста в июне до 0,4%.

Цены производителей в США также повысились на 0,1% и по сравнению с маем. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал подъем на 0,2% после майского снижения на 0,4%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

В пятницу котировки российских государственных евробондов немного понизились вслед за падением на рынке UST. Американские инвесторы закрывали позиции после существенного роста в предыдущие дни и на фоне ястребиных заявлений представителей ФРС. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил накануне вечером, что видит необходимость в подъеме ставки еще два раза по 25 базисных пунктов.

"Я полагаю, нам необходимо повысить ставку еще дважды на оставшихся четырех заседаниях в этом году, чтобы удержать инфляцию на пути к целевому показателю Федрезерва", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю на 0,68% - до 65,69% от номинала (их доходность выросла на 8,8 базисного пункта и составила 9,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,99% - до 70,68% от номинала (доходность поднялась на 11,4 базисного пункта и составила 8,7% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 34,9 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,12%, подорожав до 42,14% от номинала (его доходность снизилась на 1,4 базисного пункта и составила 12,74% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 2,8% - до 48,3% от номинала (их доходность снизилась на 93,8 базисного пункта и составила 33,31% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,23% и составили 43,92% от номинала (их доходность снизилась на 8,7 базисного пункта - до 27,94% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,12%, до 41,22% от номинала (их доходность снизилась на 7,2 базисного пункта и составила 23,36% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,83%, до 90,38% от номинала (его доходность снизилась на 206,1 базисного пункта - до 66,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней всего на 0,08%, составив 65,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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