"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивает акции Акрона

"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивает перспективы цены акций "Акрона", сообщается в комментарии аналитиков.

"Один из крупнейших производителей удобрений в России представил производственные результаты за первое полугодие текущего года. Несмотря на рост производства, цены на продукцию компании сильно сократились по отношению к прошлому году. Например, большую часть первого полугодия прошлого года цены на карбамид были выше $600-800 за тонну, тогда как в текущем году они находятся даже ниже диапазона $400-500 за тонну. Цены на аммиак в первой половине прошлого года уходили даже выше $1000 за тонну, а в текущем году уходили даже ниже $400 за тонну. Стоимость аммиачной селитры в первом полугодии прошлого года поднималась вплоть до $900 за тонну. В первой половине текущего года средняя цена находилась в диапазоне $300-400 за тонну, - указывают эксперты. - Мы нейтрально смотрим на акции "Акрона". Ослабление рубля может поддержать рублевую прибыль эмитента, учитывая значительную долю экспорта в общей выручке, однако рост производства не компенсирует снижение цен относительно прошлого года на десятки процентов. К тому же на бизнес может повлиять изменение механизма работы экспортных пошлин, который сейчас находится на рассмотрении".

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