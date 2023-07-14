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14 июля 2023 года 17:48
"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивает акции Акрона
"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивает перспективы цены акций "Акрона", сообщается в комментарии аналитиков. "Один из крупнейших производителей удобрений в России представил производственные результаты за первое полугодие текущего года. Несмотря на рост производства, цены на продукцию компании сильно сократились по отношению к прошлому году. Например, большую часть первого полугодия прошлого года цены на карбамид были выше $600-800 за тонну, тогда как в текущем году они находятся даже ниже диапазона $400-500 за тонну. Цены на аммиак в первой половине прошлого года уходили даже выше $1000 за тонну, а в текущем году уходили даже ниже $400 за тонну. Стоимость аммиачной селитры в первом полугодии прошлого года поднималась вплоть до $900 за тонну. В первой половине текущего года средняя цена находилась в диапазоне $300-400 за тонну, - указывают эксперты. - Мы нейтрально смотрим на акции "Акрона". Ослабление рубля может поддержать рублевую прибыль эмитента, учитывая значительную долю экспорта в общей выручке, однако рост производства не компенсирует снижение цен относительно прошлого года на десятки процентов. К тому же на бизнес может повлиять изменение механизма работы экспортных пошлин, который сейчас находится на рассмотрении". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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