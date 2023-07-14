Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро после утреннего роста и перед выходными днями

Москва. 14 июля. Доллар США и евро развернулись вверх после утренней просадки и повышаются на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 90,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,29 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,2 копейки - до 95,16 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,6 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе дневных торов растерял утренний рост и перешел к снижению в основных парах на фоне закрытия позиций перед выходными днями. Инвесторы фиксируют прибыль после коррекционного повышения рубля, наблюдавшегося значительную часть недели, и переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 21 июля.

Эффект переноса ослабления курса рубля в цены пока менее заметен, чем обычно, за исключением отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), говорится в комментарии ЦБ РФ. "Тем не менее по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме", - отмечает Банк России.

Рубль в июне ослаб по отношению к трем основным торгуемым иностранным валютам: снижение курса национальной валюты к доллару США составило 5,2%, к евро - 4,9%, к юаню - 2,8%.

Ценовое давление в июне продолжило постепенно усиливаться в связи с расширением потребительского спроса, подчеркивает ЦБ.

В июне потребительские цены выросли на 0,37% после увеличения на 0,31% в мае. С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен ускорился до 0,52% по сравнению с 0,39% в мае, что в годовом выражении соответствует 6,4%. Во II квартале 2023 года среднемесячный прирост цен с сезонной очисткой составил 0,41% (в I квартале - 0,34% с поправкой на сезонность).

Годовая инфляция в июне продолжила расти и составила 3,25%. ЦБ ожидает дальнейшего увеличения этого показателя в ближайшие месяцы из-за выхода из расчетной базы годовой инфляции прошлогодних низких значений.

Банк России отмечает, что месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен с сезонной очисткой в июне по сравнению с маем преимущественно увеличивались. Часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего инфляции 4%. В целом за II квартал 2023 года показатели устойчивой составляющей ценовой динамики обновили максимумы последних 12 месяцев, подчеркивает ЦБ.

"Ускорению роста цен способствовало повышение потребительской активности. При этом высокий темп роста цен на услуги связан с недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек. Важным фактором, временно сдерживающим рост цен на товары, оставались сформированные большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования", - говорится в комментарии регулятора.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции в 2023 году составляет 4,5-6,5%. Пересмотренные оценки Банк России опубликует 21 июля после опорного заседания совета директоров.

Цены на нефть слабо снижаются днем в пятницу на фоне укрепления доллара США, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $81,24 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,16%, до $76,76 за баррель.

"Российская валюта на неделе укрепилась по отношению к доллару США и завершила торги вблизи уровня 90. Укрепление рубля оказалось реакцией на глобальное снижение доллара, а также рост нефтяных котировок. На следующей неделе рубль вполне может продолжить попытки укрепления. С одной стороны, поддержку ему будут оказывать экспортеры, реализующие часть валютной выручки в преддверии выплаты своих налоговых обязательств, с другой стороны, на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ, где могут повысить процентную ставку на 1,0 п.п. до 8,50%. Это обусловлено ускорением потребительской инфляции в РФ. В июне она выросла до 3,2%, в то время как ожидался рост до 3,3% гг. Месяцем ранее этот показатель был на отметке 2,5% гг. Ускорение инфляции связано с ослаблением курса рубля, а также сильной динамикой кредитования и улучшением потребительских настроений. Данное решение может также оказать локальную поддержку рублю", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Пара "доллар-рубль" продемонстрировала снижение по итогам торгов в четверг, отступив к отметке 90 руб. Мы склонны полагать, что поддержку позициям национальной валюты оказал продолжавшийся рост нефтяных котировок. При этом не исключаем, что активность на рынке экспортеров расширилась, что обычно свойственно середине месяца, а активный спрос на валюту среди населения, наоборот, снизился. Днем в пятницу доллар торгуется чуть выше отметки 90 руб. Мы считаем, что в случае, если доллар все же сможет развить снижение по итогам сегодняшних торгов (чему в целом благоволит техническая картина), то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86-88 руб. в ходе ближайших торговых сессий", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.