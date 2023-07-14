"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,43%, стоп-приказ: 1370 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"12 июля компания опубликовала отчет, в котором заявила, что реализация сжиженного природного газа во II квартале 2023 года выросла на 47,3% - до 3,24 млрд кубических метров. Все этого говорит о постепенном восстановлении цепочек продаж и успешном поиске новых покупателей", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция подтвердилась пробоем сопротивления на отметке 1400. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1370 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают эксперты "Финама".

"НОВАТЭК" - крупнейший независимый производитель природного газа в России. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире.

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