Вероятен рост индекса S&P 500 до 4500п на горизонте нескольких недель - Freedom Finance Global

Вероятен рост индекса S&P 500 до 4500п на горизонте нескольких недель, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 удалось пробить психологически важную отметку 4500 пунктов благодаря высокому интересу инвесторов не только к акциям бигтехов и мегакапов, но и к бумагам второго эшелона, - пишет эксперт. - Равновзвешенный индекс начал расти быстрее, изменив динамику последних недель, что сигнализирует о вероятном продолжении ралли. В то же время RSI остается в зоне перекупленности, поэтому в ближайшие торговые сессии не исключена коррекция. Наиболее вероятным сценарием выглядит движение индекса широкого рынка к 20-дневной скользящей средней, пересекающей верхнюю границу поддержки 4450 пунктов. При этом отсутствие негативных факторов и замедление инфляции будет способствовать продолжению роста выше 4500 на горизонте нескольких недель".

Торги 13 июля на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе, напоминает аналитик. S&P 500 закрылся выше 4500 пунктов, Nasdaq приблизился к локальным максимумам, хотя Dow Jones продемонстрировал более скромный рост. Поддержку позитивной динамике, по мнению Кононова, оказали котировки крупнейших компаний, но в целом ралли было широкомасштабным. Восходящее движение обусловила уверенность инвесторов в том, что экономического спада удастся избежать, так как инфляция продолжает замедляться, а рынок труда сохраняет устойчивость.

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