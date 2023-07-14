Селигдар - фаворит золотодобывающего сектора РФ - Газпромбанк Инвестиции

"Селигдар" является фаворитом среди компаний золотодобывающего сектора РФ, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"По итогам прошлого года совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды, - указывают эксперты. - При этом на дне инвестора в компании не исключили, что могут вернуться к выплатам в зависимости от финансового состояния компании. Однако компании предстоит еще сделать объемные вложения в свои проекты. "Селигдар" планирует стройку оловянного комбината в Хабаровском крае, для которого понадобятся 10 млрд рублей. Для завершения строительства золотодобывающей фабрики на месторождении Хвойный нужно будет еще 15 млрд рублей, а для фабрики на Пыркакае - 22 млрд рублей".

"Селигдар" является фаворитом стратегов "Газпромбанк Инвестиции" в золотодобывающем секторе. Аналитики отмечают, что компания получила выгоду от роста цен на золото и ослабления рубля в первом полугодии, а за счет продажи запасов может получить положительный свободный денежный поток. К тому же, учитывая амбициозные планы, по их оценкам, доходы "Селигдара" могут вырасти в несколько раз уже к 2025 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.