Котировки золота могут восстановиться до $1985/унц. - "Финам"

Котировки золота могут восстановиться до ближайшего уровня сопротивления на отметке $1985 за тройскую унцию, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара на этой неделе теряет почти 2,5% - самое значительное падение за 8 месяцев. В пятницу индекс DXY торгуется ниже отметки 100 п. На этом фоне котировки драгметаллов активно растут. Интересно, что стоимость золота поднялась на этой неделе лишь на 1,5%, при том, что серебро взлетело в цене на 7,5%. Учитывая силу падения индекса доллара, котировки золота могут восстановится до ближайшего сопротивления на $1985/унц., но пока цена застряла на промежуточном уровне $1960/унц.", - пишет эксперт.

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