ПСБ повысил прогноз для индекса Мосбиржи до 3300 пунктов на конец 2023г

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогноз для индекса Мосбиржи до 3300 пунктов на конец 2023 года, сообщается в стратегии банка на III квартал текущего года.

Эксперты не видят очевидных идей для покупок в первой половине 3К23: "Дивидендный сезон завершен, к осени ждём увеличения торговой активности за счет реинвестирования этих выплат. Кроме того, мы повысили наши оценки по экономическому росту в России. Ранее ожидали, сокращения ВВП России в 2023 году на 0,5%, сейчас прогнозируем рост на 1,8%. С оптимизмом смотрим и на розничные продажи в текущем году - ждём их увеличения на 5% в сравнении с 2022 годом. По мере подтверждения наших прогнозов спрос на акции будет расти, подталкивая индекс вверх".

Из прочих факторов стратеги выделяют ожидаемое постепенное повышение цен на нефть. Не стоит, по их мнению, забывать и о том, что с 1 июля компании вновь должны начать раскрывать финансовые показатели, - это должно повысить прозрачность рынка. Ещё одним триггером роста рынка может стать редомициляция компаний, но это более отдалённая перспектива.

"Мы отдаём предпочтение в 3К23 бумагам экспортёров, - отмечается далее в материале. - Слабость товарных рынков будет компенсирована слабым рублём. Компании сегмента химпрома не в списке наших фаворитов ввиду низких цен на природный газ, из-за чего цены на минеральные удобрения не такие высокие, как годом ранее. Привлекательно выглядит ИТ-сектор из-за сильной недооценки, но сохраняются риски, т.к. большинство бумаг сегмента - депозитарные расписки. Компании могут сменить регистрацию, что станет ключевым триггером их роста в будущем. Довольно неплохо должен чувствовать себя финансовый сектор, но повышение ключевой ставки ЦБ может негативно сказаться на нем".

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