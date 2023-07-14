Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, подрос "Аэрофлот" на новостях

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за коррекционным откатом нефти, хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи опустился ниже 2880 пунктов во главе с бумагами Polymetal, при этом подросли на новостях акции "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2877,61 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1006,74 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 90,09 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Акции "Аэрофлота" поднялись к уровню почти 2-недельной давности на новостях, что пассажиропоток группы авиаперевозчика в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек. Как сообщила пресс-служба компании, на внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров (+4% г/г), на международных - 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает в пятницу бокового движения индекса МосБиржи. С одной стороны, мировые цены на сырье в последнее время заметно выросли, что играет в "плюс" бумагам экспортеров, но с другой - российские инвесторы, вероятно, предпочтут повременить с покупками перед выходными.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", для российского рынка акций внешний фон складывается позитивно: на глобальном нефтяном рынке сохраняется растущий тренд, при этом рубль не спешит активно укрепляться. Оба фактора будут положительно влиять прежде всего на компании нефтяного сектора, при этом для других экспортеров текущая ситуация также позитивна. Таким образом, среднесрочный растущий тренд остается в силе. В США начался сезон отчетности, который будет оказывать влияние на американский рынок в ближайшее время.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, произошедшая коррекция рынка акций РФ после пяти дней непрерывного роста по индексу Мосбиржи выглядит довольно скромной, что говорит о нежелании инвесторов активно фиксировать прибыль. Наиболее перспективно в условиях подорожавшей нефти сейчас выглядят акции нефтяных компаний, среди которых фаворитами выступают "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефть".

Акции "Роснефти" находятся на сопротивлении, которое в прошлый раз помешала пробить отсечка реестра под дивиденды, при прорыве преграды рост может ускориться с целью 530-540 руб. за штуку; "Газпром нефть" торгуется в боковике, но может пойти на обновление исторических максимумов при пробое сопротивления 530 руб., считает эксперт.

Основным драйвером роста нефти на текущий момент остается снижение доллара США на мировом рынке. В частности, по паре евро/доллар целью движения вверх является отметка 1,13, после чего возможен откат, что впоследствии может оказать давление на сырьевые рынки, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-1,6% благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США; индекс S&P 500 (+0,9%) завершил сессию выше уровня 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года, отмечает Market Watch.

Индекс цен производителей PPI вырос в США в июне на 0,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% после майского прироста на 1,1%. Базовый индекс Core PPI увеличился в июне на 2,4% при прогнозах роста на 2,6% после майских 2,8%. Днем ранее стало известно, что темпы повышения потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,2%, FTSE и CAC 40 растут на 0,2-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Внимание трейдеров также направлено на действия китайских властей по стимулированию экономической активности. Ранее Пекин принял меры для поддержки рынка жилой недвижимости, а в пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Заместитель главы китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции в Пекине в пятницу намекнул на возможную корректировку резервных требований для банков, отметив, что НБК располагает достаточным пространством для маневра в плане смягчения денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после скачка накануне до максимумов с апреля, неделя завершается в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,31 за баррель (-0,1% и +1,6% накануне), августовская цена WTI - $76,86 за баррель (-0,04% и +1,5% в четверг).

Поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-8,2%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-5,1%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-4,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-1,6%).

Выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+19%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+5,1% и +11,2% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,28 млрд рублей (из них 1,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 423,22 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 368,37 млн рублей на акции "Полюса").