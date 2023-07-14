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14 июля 2023 года 11:05
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБР до 8% в июле - ПСБ
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8% годовых на заседании 21 июля, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляция в июне вернулась к нашему прогнозному тренду, поэтому оснований корректировать прогноз у нас пока нет (ждем 6,4% г/г на конец 2023 года), - пишет эксперт. - Риски усиления инфляции выросли. Есть все шансы повторения событий 2021 года, когда инфляция быстро начала расти, в условиях устойчивого роста издержек и опережающего ожидания возврата ВВП к допандемийным уровням, вынудив Банк России перейти к повышению ключевой ставки. При этом в текущем моменте проинфляционные риски несколько выше за счет ослабления рубля и повышенной неопределенности из-за геополитических и внешних факторов". Аналитик ожидает серию повышений ставки во II полугодии 2023 года. Его gрогноз ключевой ставки на конец года составляет 9% годовых. "21 июля вероятно повышение ставки на 50 б.п. до 8%, - полагает Попов. - Более умеренный шаг может быть недостаточен, так как долговой и денежный рынки уже заложили в котировки повышение на 50 б.п. Для более сильного повышения ставки (на 75 - 100 б.п.) оснований пока недостаточно: инфляция растет умеренно, а инфляционные ожидания относительно стабильны. Таким образом, на наш взгляд, более предпочтительна тактика постепенного ужесточения ДКП для лучшей адаптации участников рынка к изменению рыночных условий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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