Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Delta Air Lines с прогнозной стоимостью на уровне $59 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал эмитента за счет высокой доли международных перелетов. Компания предлагает одни из лучших условий труда, что является дополнительным позитивным фактором для устойчивости операционной деятельности в условиях перегретого рынка труда в США", - пишет аналитик Сергей Глинянов.

Эксперт отмечает следующие потенциальные драйверы роста:

- пассажирский трафик в США полностью восстановлен после обрушения во время пандемии COVID-19;

- цены на международные рейсы остаются повышенными на фоне высокого спроса;

- привлекательные оценки по мультипликаторам.

Обращает внимание Глинянов и на возможные ключевые риски:

- потенциальная рецессия может привести к значительной корректировке цен на билеты, что может привести к пересмотру ожидаемой рентабельности;

- структурные сложности в отрасли, а также задержки в поставках новых самолетов могут значительно замедлить рост операционных показателей.

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