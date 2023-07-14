"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции "ММК" с целью 58 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Российские сталевары не публиковали финансовые отчеты уже год. Они, как и другие российские компании, руководствовались постановлением правительства РФ, которое разрешало не раскрывать чувствительную информацию. Однако действие этого постановления закончилось 1 июля, поэтому в скором времени металлурги должны возобновить публикацию финансовых отчетов. От "ММК" мы ждем хороших цифр в отчете", - пишут аналитики.

Они указывают на ряд позитивных для акций компании факторов:

- В России сохраняется высокий спрос на сталь.

- Повышение налоговой нагрузки для компании менее существенно, чем для других игроков отрасли.

- Акции "ММК" торгуются с дисконтом по мультипликаторам порядка 28% к своим историческим значениям.

- На выплату дивидендов за 2023 год "ММК" может направить до 100% FCF.

"Хотя за прошлый год компания, как и другие сталевары, отказалась от выплат, мы считаем возможным возврат дивидендов в первом полугодии 2024 года, - отмечают эксперты. - По нашей оценке, доходность FCF у "ММК" за 2023 год может составить около 11%. Однако многие аналитики делают более оптимистичные прогнозы, допуская доходность около 20%".

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