"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций United Therapeutics с прогнозной стоимостью на уровне $280 за штуку на фоне ожиданий хорошей динамики котировок в следующем году, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания оценивает возможности применения ингалятора Tyvaso для новых показаний, в том числе у пациентов с идиопатическим фиброзом легких (ИФЛ), заболеванием, при котором возникает прогрессирующее нарушение процесса насыщения крови кислородом в легких, приводящее к дыхательной недостаточности и смерти. Эмитент также развивает программу 3D-печати органов, которые представляют собой самые сложные объекты, когда-либо напечатанные в 3D. United Therapeutics добилась газообмена на животных моделях и рассчитывает в течение следующих пяти лет начать клинические испытания 3D-легких на людях. У компании солидные балансовые показатели и портфель проектов", - указывают эксперты.

United Therapeutics - - биотехкомпания средней капитализации, предлагающая препараты для лечения легочной артериальной гипертензии, включая ингаляторы Tyvaso и Tyvaso DPI.

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