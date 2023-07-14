Цены рублевых корпбондов в пятницу не покажут серьезных изменений

Москва. 14 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне сохраняющихся ожиданий по росту ставки ЦБ РФ и позитивных сигналов с мировых рынков капитала после выхода в США статистики по замедлению инфляции в июне, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-1,6% благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США; индекс S&P 500 (+0,9%) завершил сессию выше уровня 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года, отмечает Market Watch.

Индекс цен производителей PPI вырос в США в июне на 0,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% после майского прироста на 1,1%. Базовый индекс Core PPI вырос в июне на 2,4% при прогнозах роста на 2,6% после майских 2,8%. Днем ранее стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Внимание трейдеров также направлено на действия китайских властей по стимулированию экономической активности. Ранее Пекин принял меры для поддержки рынка жилой недвижимости, а в пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Заместитель главы китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции в Пекине в пятницу намекнул на возможную корректировку резервных требований для банков, отметив, что НБК располагает достаточным пространством для маневра в плане смягчения денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу стабильны после скачка накануне до максимумов с апреля, неделя завершается в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК в пятницу составила $81,25 за баррель (-0,1% и +1,6% накануне), августовская цена WTI - $76,83 за баррель (-0,1% и +1,5% в четверг).

Поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 июля осталась на уровне предыдущего торгового дня и ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,041 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,226 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную умеренную динамику на фоне укрепления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,03% и составил 109,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день менее 0,01%, составив 867,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,95%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (-0,25%) и "Роснефть БО-05" (-0,2%), а в лидерах роста - облигации "Почта России-001Р-10-боб" (+0,44%), "РЖД 001P-05R" (+0,19%) и "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-телеком холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии ПБО-02-03 объемом 11 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых, купоны квартальные.

ООО "Лизинг-трейд" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн руб. Ранее предварительный объем займа составлял до 300 млн руб., размещение началось 4 июля. Выпуск планировалось размещать частями: 4 июля - в объеме 100 млн руб., далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение июля по 100 млн руб. В итоге объем зафиксирован на уровне 150 млн руб. "Лизинг-трейд" установил ставку 1-го купона на уровне 14% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,9% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона), в результате дюрация составит около 3 лет.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-24 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 13 июля, техразмещение предварительно запланировано на 20 июля.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) планирует 19 июля начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 15,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску запланирована ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения, в результате чего дюрация составит около 1,73 года. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в апреле 2023 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 12-14-го купонов облигаций 11-й серии на уровне 9,5% годовых. ЕАБР разместил 7-летний выпуск на 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,35% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 2 августа.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 32-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,7% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года, бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2 п.п.).

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 34-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4,25% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 6 тыс. 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 2,1% выпуска. "ЛайфСтрим" разместил 3-летние облигации серии БО-П01 на 300 млн рублей в феврале 2021 года по ставке 10% годовых. Компания 24 мая выставила пять оферт по этому выпуску - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля.