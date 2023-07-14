"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до HKD123,4

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг Global X China Electric Vehicle and Battery ETF со 150,9 до 123,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года в связи с коррекцией цен на литий и небольшим замедлением темпов роста продаж электромобилей в Китае относительно высокой базы прошлого года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для указанных акций была при этом сохранена экспертами

"Фонд позволяет инвестировать в производителей электромобилей, аккумуляторов и компании, добывающие редкоземельные металлы. Уже сейчас Китай является мировым лидером по ежегодному объему продаж электромобилей и гибридов. При этом, согласно прогнозу МЭА, к 2030 году доля электротранспорта в Поднебесной может вырасти почти в полтора раза (примерно до 45%) преимущественно за счет усилий правительства по достижению климатических таргетов. В то же время за последний год ETF снизился на 35% на фоне коррекции цен на литий и небольшого замедления темпов роста продажи электромобилей в Китае. На данный момент мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы отрасли в Поднебесной, в связи с чем считаем коррекцию неплохой возможностью для покупки бумаг", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора производства электромобилей. Кроме того, в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов.

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