Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях до заседания ЦБР 21 июля - ПСБ

Вероятна консолидация котировок рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях до заседания Банка России 21 июля 2023 года, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Преобладание продавцов на рынке ОФЗ в четверг сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,02% (+1 б.п.). После заседания ЦБ РФ 9 июня кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем уже на 40 б.п. Это соответствует сдвигу вверх ожиданий по инфляции и ключевой ставке. Если повышение прогнозов по уровню ключевой ставки в ближайшие месяцы продолжится, то это повлечет за собой и рост доходности ОФЗ, - отмечает эксперт. - До заседания Банка России на следующей неделе (21 июля) полагаем, что котировки ОФЗ будут консолидироваться на достигнутых уровнях. От дальнейшего снижения цен рынок будет удерживать стабилизация курса рубля и восстановление нефти (марка Brent торгуется выше $80 за баррель). Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора".

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