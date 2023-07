S&P 500 завершил торги выше 4500п впервые за 15 месяцев

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в пятницу, трейдеры ждут новых стимулов от властей КНР. Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США.

Индекс S&P 500 завершил сессию выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года, отмечает Market Watch.

Цены производителей в Штатах в июне поднялись на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, по сравнению с 0,9% в мае, сообщило в четверг министерство труда США. Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Другой отчет Минтруда США, также обнародованный в четверг, показал неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 237 тыс. человек, что является минимумом с конца мая.

"Опубликованные статданные увеличивают надежды на то, что Федрезерв сможет добиться замедления инфляции, не спровоцировав рецессии в экономике США", - отмечает главный исполнительный директор deVere Group Найджел Грин.

"Ослабление инфляции при сохранении сильного и устойчивого рынка труда позволяет предположить, что рецессии в 2023 году не будет. Мы полагаем, что ФРС обеспечила идеальную мягкую посадку экономике", - приводит его слова Market Watch.

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подорожали на 2,4% по итогам торгов в четверг. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2023 финансового года, причем прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) поднялась на 2,7%. Согласно оценкам Adobe, онлайн-продажи Amazon в ходе двухдневного мероприятия, ежегодно проводимого компанией для клиентов сервиса Prime, в этом году достигли рекордных $12,7 млрд. Наибольшим спросом в ходе распродаж пользовалась электроника, бытовая техника, одежда и игрушки.

Цена акций Delta Air Lines (SPB: DAL) опустилась на 0,5% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность авиакомпании за второй квартал и улучшение годового прогноза.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 0,35%. Ранее компания сообщила о продлении контракта с главным исполнительным директором Бобом Айгером еще на два года, до 2026 года.

Стоимость акций Nikola Corp. взлетела на 61% после того, как компания сообщила, что BayoTech Inc. купит до 50 электрогрузовиков Nikola на водородных топливных элементах. При этом Nikola будет закупать водород с предприятий BayoTech в Миссури и Калифорнии.

Стоимость акций Exxon Mobil (SPB: XOM) опустилась на 1,8%. Крупнейшая нефтегазовая компания США объявила о покупке нефтесервисной фирмы Denbury Inc. за $4,9 млрд. Бумаги Denbury подешевели на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 47,71 пункта (0,14%) и составил 34395,14 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 37,88 пункта (0,85%) - до 4510,04 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 219,61 пункта (1,58%) и составил 14138,57 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу вслед за Уолл-стрит благодаря надеждам на скорое завершение цикла подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с существенным замедлением инфляции в США.

Цены производителей в Штатах в июне повысились на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, по сравнению с 0,9% в мае, сообщило в четверг министерство труда США. Днем ранее стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федрезерву завершить ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Внимание трейдеров направлено на действия китайских властей по стимулированию экономической активности. Ранее Пекин принял меры для поддержки рынка жилой недвижимости, а в пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Заместитель главы китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции в Пекине в пятницу намекнул на возможную корректировку резервных требований для банков, отметив, что НБК располагает достаточным пространством для маневра в плане смягчения денежно-кредитной политики.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов в пятницу, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Лидерами роста в материковом Китае являются акции компаний, работающих в сфере кибербезопасности, в том числе Zhongfu Information Inc. (+20%), Beijing Bohui Science & Technology Co. (+11,2%), Shenzhen GuoHua Network Security Tech Co. (+10%).

Власти страны накануне обнародовали новый свод регулирующих мер для приложений в сфере искусственного интеллекта, подчеркнув важность кибербезопасности и безопасности данных, отмечает Market Watch.

Также уверенно дорожают бумаги других китайских IT-компаний, включая Foxconn Industrial (+10%), Inspur Electronic (+4,7%), iFLYTEK (+3,4%).

В числе лидеров роста в Гонконге - акции Zijin Mining Group (+1,3%), Chow Tai Fook Jewellery (+0,8%) и Wuxi Biologics (+1,6%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов. Стоимость бумаг Advantest выросла на 5,6%, Tokyo Electron - на 2,2%. В то же время акции Fast Retailing теряют в цене 1,5%, SoftBank Group - 1,7%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 1,3% в пятницу, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом.

Поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в пятницу составляет $81,4 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,25 (1,6%), до $81,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,08 (0,1%), до $76,97 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,14 (1,5%), до $76,89 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на максимумах с конца апреля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.