Котировки нефти в целом могут продолжить рост к $87-89/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом могут продолжить подъем в район $87-89 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Рынок нефти в четверг следил за свежими отчетами от ОПЕК и МЭА, которые каждый месяц публикуют свои прогнозы на текущий и следующий годы. Также участники рынка оценивали данные по инфляции в США за июнь, которые позволяют лучше понять дальнейшие шаги ФРС США по управлению ключевой ставкой. Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам сессии оказались еще на $1 выше, развивая восходящую динамику после выхода из двухмесячного коридора. Котировки могут продолжить движение в район $87-89 за баррель с промежуточным сопротивлением в районе отметки $83", - пишет эксперт в комментарии.

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