Цены евробондов РФ в четверг преимущественно подросли на фоне укрепления UST

Москва. 13 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг в основном продемонстрировали умеренную позитивную динамику на фоне роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене на 16 базисных пунктов - до 65,81% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,7 базисного пункта и составила 9,65% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 197 базисных пунктов - до 70,9% от номинала (доходность снизилась на 27 базисных пунктов - до 8,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 23,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, поднялся на 5,1 базисного пункта, подорожав до 42,14% от номинала (его доходность опустилась на 0,3 базисного пункта и составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подросли в цене за день на 13,3 базисного пункта - до 48,48% от номинала (их доходность снизилась на 0,9 базисного пункта - до 33,12% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,4 базисного пункта - до 43,97% от номинала (доходность выросла на 7,2 базисного пункта и составила 27,89% годовых), в свою очередь, евробонды РФ с погашением в 2029 году уменьшились в цене на 0,6 базисного пункта, подешевев до 41,2% от номинала (их доходность увеличилась на 4,7 базисного пункта, составив 23,35% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году подешевел на 2,3 базисного пункта, до 89,93% от номинала (его доходность выросла на 347,4 базисного пункта и составила 68,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,6 базисного пункта, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 июля оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Котировки US Treasuries продемонстрировали в четверг повышательную динамику на фоне данных о замедлении инфляции в Соединенных Штатах. Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Цены производителей в стране в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1% как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления темпов роста в июне до 0,4%.

Цены производителей в США также повысились на 0,1% и по сравнению с маем. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал подъем на 0,2% после майского снижения на 0,4%.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.