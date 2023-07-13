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13 июля 2023 года 18:04
Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям АЛРОСА в ближайшие три месяца - SberCIB
Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям "АЛРОСА" в ближайшие три месяца, полагает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова. "Котировки компании "АЛРОСА", которая производит примерно 90% алмазов России и занимает примерно 28% долю в мировой добыче, выросли на 30% с начала года, примерно на уровне индекса Мосбиржи и отраслевого индекса металлов и горнодобывающей отрасли, которые повысились соответственно на 33% и 28%. Мы полагаем, что инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям компании "АЛРОСА" в ближайшие 3 месяца в ожидании возможных дивидендов, что может поспособствовать росту ее котировок", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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