"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "ВИС финанс" с потенциальной доходностью +13,54%

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "ВИС финанс" серии БП04 с потенциальной доходностью +13,54% на 2026 год, сообщается в комментарии инвестбанка.

"В настоящее время Группа ВИС реализует 17 масштабных проектов ГЧП, которые, скорее всего, будут в течение многих лет приносить стабильный доход компании, - пишут аналитики. - На этапе эксплуатации финансовые риски проектов невысоки из-за действия механизма минимальной гарантированной доходности со стороны государства. Выпуск ВИС Ф БП04 с погашением в августе 2026 года предлагает инвесторам эффективную доходность к погашению 13,54%. По нашим оценкам, это в среднем на 15 б. п. выше, чем у аналогичных бумаг по сроку погашения и кредитному качеству".

По оценкам экспертов, у компании устойчивая выручка и рентабельность бизнеса. На фоне растущей контрактной базы они ожидают рост финансовых показателей в ближайшие годы.

"При этом надо учитывать, что на финансовые показатели Группы оказывает влияние волатильность. Она может возникать из-за длительной продолжительности выполняемых работ на объектах и отличающейся рентабельности разных этапов работ, а также особенности учета выручки и себестоимости по строительным контрактам". - подчеркивается в комментарии.

Группа ВИС - один из лидеров на рынке государственно-частного партнерства. Компания участвует в создании объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты под ключ на каждом этапе их жизненного цикла. Группа ВИС привлекает финансирование через специализированную компанию ВИС-Финанс с поручительством головной компании.

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