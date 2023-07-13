Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Palo Alto на уровне "держать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" с целевой ценой $133 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Компания Microsoft представила два новых продукта - приложения Entra Internet Acess и Entra Private Access. Фактически они появятся на рынке 1 октября. После этого объявления котировки Palo Alto, главного конкурента Microsoft, снизились на 7%. Согласно данным Canalys, в 1К23 доля Palo Alto на рынке кибербезопасности составила 8,7%, Microsoft - 3,2%. По нашим оценкам, в случае реализации негативного сценария доля компании может сократиться на 1 п. п., что равносильно потере 11% выручки. Мы считаем, что новость создает негативный фон для бумаг Palo Alto, поскольку за счет новых продуктов, которые интегрируются в экосистему Microsoft 365, конкурент сможет увеличить свою рыночную долю до 6%", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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