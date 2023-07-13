Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 13 июля. Доллар США, евро и юань заметно понижаются на Московской бирже днем в четверг, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании повышения ключевой ставки Банка России.

Курс доллара США составил 90,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,58 руб./EUR1, подешевев на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 60,88 копейки - до 94,79 руб. Курс китайского юаня опустился на 15,2 копейки - до 12,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Поддержку котировкам рубля также оказывает повышение интереса глобальных инвесторов к риску на данных о замедлении инфляции в Соединенных Штатах.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае.

Инфляция в России в июне 2023 года составила 0,37% после 0,31% в мае. Инфляция в июне 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,45%.

За первое полугодие 2023 года цены в РФ выросли на 2,76%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2023 года ускорилась до 3,25% (аналитики ожидали 3,3%) с 2,51% на конец мая.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июля. Инфляция в РФ за это время немного ускорилась - 0,14% с 0,13% с 27 июня по 3 июля. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала года - 2,97%.

Из данных за 10 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июля ускорилась до 3,33% с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,59%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля, добавила глава ЦБ. "Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - подчеркнула председатель Банка России.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2023 году составляет 5,7%.

Цены на нефть эталонных марок остаются в небольшом плюсе днем в четверг после публикации сильных данных о китайском импорте. Нефтяные котировки также продолжает поддерживать статистика инфляции в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $80,26 за баррель, что на 0,2% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,05% и составили $75,76 за баррель.

Китай в июне импортировал 52,1 млн тонн нефти, что на 1,4% больше показателя мая и в 1,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год, сообщило Главное таможенное управление страны. Стоимость приобретенного сырья составила $28,2 млрд.

"Российская валюта сегодня укрепляется почти на процент. Торгуется вблизи уровня 90 по отношению к доллару США. Краткосрочное укрепление рубля - реакция на глобальное снижение доллара США, а не рост нефти. Также по мере приближения пика налогового периода спрос на рубль со стороны экспортеров в краткосрочной перспективе будет усиливать укрепление российской валюты", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Рубль в начале сессии продолжал дешеветь, обновив недельный минимум к большинству валют. Доллар немного превышал 91,3 руб., евро приближался к 101,7 руб. Однако незадолго до старта основных торгов рубль перешел к активному восстановлению, выйдя в хороший плюс. Восходящей динамике рубля может способствовать постепенное улучшение ситуации с платежным балансом России. Переводы в зарубежные страны в мае снизились впервые с марта прошлого года. Данный процесс может продолжаться, что способно уменьшать спрос на иностранную валюту на биржевом рынке. Предложение инвалюты в это же время может увеличиваться благодаря планомерному сокращению дисконта нефти Urals к Brent. Правда, котировки российской нефти уже приблизились к санкционному потолку, выше которого будет расти проблематично. К тому же страна сохраняет добровольное сокращение добычи нефти, а цены на газ в ЕС продолжают быстро снижаться", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.