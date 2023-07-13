"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Совкомфлота

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елена Сахнова, Андрей Карагодин, Дмитрий Овчинников и Лидия Михайлова.

"Совкомфлот" в среду опубликовал информацию о прошедшем 5 июля выкупе собственных акций. По нашей информации, это была техническая операция внутри группы. Суть сделки - передача пакета, выкупленного в рамках программы buyback в 2021 году, для мотивации менеджмента дочерней компании. Новость нейтральна для эмитента. Сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот": EV/EBITDA 2023 = 1,8x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов, и в три раза ниже уровня IPO", - указывают эксперты.

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