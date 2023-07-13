ЦБР может повысить ставку до 7,75% в июле 2023г - Freedom Finance Global

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75% годовых, по итогам заседания 21 июля 2023 года из-за сохраняющегося тренда на ускорение роста цен, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Как и прогнозировал Банк России, весеннее снижение инфляции оказалось краткосрочным. По данным Росстата, в июне рост цен год к году ускорился с 2,5% до 3,2%, а месяц к месяцу - с 0,3% до 0,4%. Скачок годовой инфляции был в основном обусловлен повышением цен на услуги, составившим 11% г/г. Сдерживающим фактором стали цены на продукты питания, которые выросли лишь на 0,18% г/г при дефляции 1,9% г/г в ценах на фрукты и овощи. Рост стоимости услуг главным образом связан с сезонным повышением спроса на авиабилеты, услуги гостиниц и зарубежный туризм. Непродовольственные товары за июнь подорожали на 0,99% г/г. Однако цена на бензин увеличилась на 3,12% г/г из-за сокращения правительством субсидий нефтяным компаниям по демпферу, - отмечает эксперт в комментарии. - Еженедельные данные инфляции в июле уже указывают на продолжение ее роста. Мы предполагаем, что по итогам месяца она может превысить 4% годовых, то есть подняться выше целевого значения Банка России. По нашему мнению, из-за сохраняющегося тренда на ускорение роста цен на заседании совета директоров регулятора 21 июля ключевая ставка будет повышена на 0,25 п.п., до 7,75%.

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