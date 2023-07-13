.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы с прошлого апреля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Время онлайн-торговли алкоголем пока не пришло
Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России. О том, что Клишас отозвал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали...
 
Несырьевые доходы пошли в рост
В России впервые за год выручка несырьевых компаний показала рост. В апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с 2022 г., сообщили "Известиям" в FinExpertiza. В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не...
 
Физлица смогут продать свой лом только по "безналу"
Физлица смогут продать свой лом только через безналичный расчет с 1 октября 2023 года, пишет "Российская газета". Такие правила будут работать на обеление рынка, если примут другой закон - об отмене НДФЛ для сдающих лом, считает директор ассоциации...
 
13 июля 2023 года 09:12

S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы с прошлого апреля

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций стран АТР растут в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря данным о резком замедлении инфляции в Соединенных Штатах, причем индексы Standard & Poors 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных значений с апреля 2022 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Замедление инфляции позволяет участникам рынка надеяться, что Федрезерв вскоре прекратит подъем ключевых процентных ставок.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне.

При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подскочили на 11% после того, как сеть пиццерий подписала глобальное соглашение с компанией Uber, которое позволит клиентам заказывать продукцию в приложениях Uber Eats и Postmates.

Цена бумаг поставщика солнечных батарей SunPower Corp. увеличилась на 8,2% после того, как аналитик Raymond James Павел Молчанов повысил рекомендацию по ним до "активно покупать" с "выше рынка".

Котировки акций Draftkings Inc. выросли на 5,3% благодаря тому, что аналитик Bank of America Global Research Шон Келли улучшил рекомендацию для бумаг букмекерской компании до "покупать" с "нейтрального" уровня и повысил целевую цену до $35 с $25 за акцию.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 0,75% на слухах, что компания изучает стратегические варианты дальнейшего развития индийского бизнеса Star India, приобретенного в рамках сделки по покупке развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 году. В числе рассматриваемых вариантов - создание совместного предприятия или продажа Star India.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Lucid Group упали на 11,8%. Компания отчиталась о производстве 2173 автомобиля в прошлом квартале и о поставках 1404 машин. Кварталом ранее фирма произвела 2313 машин и продала 1406.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,25% и составил 34347,43 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 2,8%, а лидерами снижения - бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) и UnitedHealth Group (SPB: UNH), подешевевшие на 2,7% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,74% - до 4472,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,15% и составил 13918,96 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в четверг, повторяя динамику американских фондовых индексов днем ранее.

В среду основные индексы США в среду обновили максимумы более чем за год на данных о том, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне выросли на 3% в годовом выражении после роста на 4% в мае. Инфляция замедлилась до минимума с марта 2021 года.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Между тем в четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 МСК подскочил на 2,57%.

Активный рост демонстрируют бумаги компаний из сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров, включая Wuxi Biologics (8,8%), JD Health International (8,2%), Alibaba (SPB: BABA) Health (6,4%) и Meituan (SPB: 3690) (6,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1,1%.

Активный подъем демонстрируют бумаги таких крупных китайских компаний, как Contemporary Amperex (1,8%), Longi Green Energy (0,3%), Wuliangye Yibin (3,8%), Kweichow Moutai (1,4%), Zhongji Innolight (3,1%) и Inspur Electronic (1,4%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается в ходе торгов на 1,5%.

Рыночная стоимость SoftBank Group повышается на 1,9%, Advantest - на 1,4%, Socionext и Z Holdings - на 2,8%, Tokyo Electron - на 0,6%, Renesas Electronics - на 2,5%.

Акции других крупных японских компаний также дорожают, включая Sony Group (4,5%), Fast Retailing (1%), Daiichi Sankyo (4,5%), Mitsui & Co (1%) и Eisai Co (1,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,6%.

Бумаги горнодобывающего концерна BHP Group растут в цене на 1,8%, Rio Tinto - на 3,9%, Fortescue Metals - на 0,8%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднимается на 0,9%.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $80,3 за баррель, что на 19 центов (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%) - до $80,11 за баррель, обновив максимум с конца апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 14 центов (0,18%) и составили $75,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,92 (1,2%) - до $75,75 за баррель.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит "текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени", отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"Это помогло повысить ожидания относительно спроса, в то время как предложение со стороны Саудовской Аравии и России остается сниженным", - добавил он.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тыс. баррелей и 262 тыс. баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 июля 2023 года 19:47
Рубль в четверг укрепился к доллару и понизился к евро на фоне падения американской валюты на Forex
Москва. 13 июля. Доллар США упал, евро, напротив, немного повысился на Московской бирже по итогам четверга, рубль подрос к бивалютной корзине в условиях более существенного укрепления в паре с долларом.    читать дальше
.
13 июля 2023 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз на фоне укрепления рубля после обновления годового пика индекса Мосбиржи
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками после роста вслед за внешними площадками благодаря ожиданиям завершения ужесточения монетарной политики Федрезервом в условиях замедления инфляции. Индекс Мосбиржи просел в район 2885 пунктов на фоне укрепления рубля после утреннего роста выше 2912 пунктов (максимум с февраля 2022 г.).    читать дальше
.
13 июля 2023 года 19:01
Цены евробондов РФ в четверг преимущественно подросли на фоне укрепления UST
Москва. 13 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг в основном продемонстрировали умеренную позитивную динамику на фоне роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
13 июля 2023 года 19:00
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Lowe''s до $260
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Lowe''s Cos. с $250 до $260 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". "ФРС в этом месяце может повысить ставки,...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 18:37
"ВТБ Мои Инвестиции" составили список лучших облигаций для покупки во II полугодии
"ВТБ Мои Инвестиции" выбрали наиболее интересные облигации российских компаний и ОФЗ с лучшим соотношением риска и доходности. Эксперты предлагают обратить внимание на бумаги рейтинговой группы А/АА срочностью до 2 лет и доходностью от 10%, сообщается в пресс-релизе. В качестве основных выпусков...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 18:04
Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям АЛРОСА в ближайшие три месяца - SberCIB
Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям "АЛРОСА" в ближайшие три месяца, полагает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова. "Котировки компании "АЛРОСА", которая производит примерно 90% алмазов России и занимает примерно 28% долю в мировой добыче, выросли на 30% с начала...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 17:38
Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ во 2П23 неизбежно - ПСБ
Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во II полугодии 2023 года неизбежно, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен по итогам июня соответствовал прогнозу и составил 0,37% м/м. Годовой уровень инфляции растет, но остается ниже таргета ЦБ (3,25% г/г, против 2,5% в...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 17:12
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "ВИС финанс" с потенциальной доходностью +13,54%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "ВИС финанс" серии БП04 с потенциальной доходностью +13,54% на 2026 год, сообщается в комментарии инвестбанка. "В настоящее время Группа ВИС реализует 17 масштабных проектов ГЧП, которые, скорее всего, будут в течение многих лет приносить...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 16:46
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по акциям НОВАТЭКА на уровне 1500 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по акциям "НОВАТЭКА" на уровне 1500 руб. за штуку на фоне ождания сильных финансовых показателей за II кв. 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "НОВАТЭК" опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 года, - отмечают аналитики. - По...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 210 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 210 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,1%, стоп-приказ: 170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 16:02
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Constellation Brands до $282
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Constellation Brands с $254 до $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Без учета доли в Canopy Growth компания ожидает в...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 15:36
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Palo Alto на уровне "держать"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" с целевой ценой $133 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. "Компания Microsoft представила два новых продукта - приложения Entra Internet Acess и Entra Private Access. Фактически они...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 15:34
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 13 июля. Доллар США, евро и юань заметно понижаются на Московской бирже днем в четверг, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании повышения ключевой ставки Банка России.    читать дальше
.
13 июля 2023 года 15:12
Финрезультаты Аэрофлота будут постепенно переходить к росту - ПСБ
Финансовые результаты "Аэрофлота" будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%, - сообщается в комментарии. - Эта новость дает сигнал о восстановлении отрасли...    читать дальше
.
13 июля 2023 года 14:46
Рубль может восстановиться до 85 руб./$1 в августе - SberCIB
Рубль может восстановиться до 85 руб./$1 в августе, но большее укрепление маловероятно из-за оттока капитала, полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. "Рубль с конца конца мая ослаб на 11%, - констатирует эксперт. - В определённый момент снижение даже достигало 15%. Такое...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.