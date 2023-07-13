S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы с прошлого апреля

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций стран АТР растут в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря данным о резком замедлении инфляции в Соединенных Штатах, причем индексы Standard & Poors 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных значений с апреля 2022 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Замедление инфляции позволяет участникам рынка надеяться, что Федрезерв вскоре прекратит подъем ключевых процентных ставок.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне.

При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подскочили на 11% после того, как сеть пиццерий подписала глобальное соглашение с компанией Uber, которое позволит клиентам заказывать продукцию в приложениях Uber Eats и Postmates.

Цена бумаг поставщика солнечных батарей SunPower Corp. увеличилась на 8,2% после того, как аналитик Raymond James Павел Молчанов повысил рекомендацию по ним до "активно покупать" с "выше рынка".

Котировки акций Draftkings Inc. выросли на 5,3% благодаря тому, что аналитик Bank of America Global Research Шон Келли улучшил рекомендацию для бумаг букмекерской компании до "покупать" с "нейтрального" уровня и повысил целевую цену до $35 с $25 за акцию.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 0,75% на слухах, что компания изучает стратегические варианты дальнейшего развития индийского бизнеса Star India, приобретенного в рамках сделки по покупке развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 году. В числе рассматриваемых вариантов - создание совместного предприятия или продажа Star India.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Lucid Group упали на 11,8%. Компания отчиталась о производстве 2173 автомобиля в прошлом квартале и о поставках 1404 машин. Кварталом ранее фирма произвела 2313 машин и продала 1406.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,25% и составил 34347,43 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 2,8%, а лидерами снижения - бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) и UnitedHealth Group (SPB: UNH), подешевевшие на 2,7% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,74% - до 4472,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,15% и составил 13918,96 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в четверг, повторяя динамику американских фондовых индексов днем ранее.

В среду основные индексы США в среду обновили максимумы более чем за год на данных о том, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне выросли на 3% в годовом выражении после роста на 4% в мае. Инфляция замедлилась до минимума с марта 2021 года.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Между тем в четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 МСК подскочил на 2,57%.

Активный рост демонстрируют бумаги компаний из сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров, включая Wuxi Biologics (8,8%), JD Health International (8,2%), Alibaba (SPB: BABA) Health (6,4%) и Meituan (SPB: 3690) (6,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1,1%.

Активный подъем демонстрируют бумаги таких крупных китайских компаний, как Contemporary Amperex (1,8%), Longi Green Energy (0,3%), Wuliangye Yibin (3,8%), Kweichow Moutai (1,4%), Zhongji Innolight (3,1%) и Inspur Electronic (1,4%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается в ходе торгов на 1,5%.

Рыночная стоимость SoftBank Group повышается на 1,9%, Advantest - на 1,4%, Socionext и Z Holdings - на 2,8%, Tokyo Electron - на 0,6%, Renesas Electronics - на 2,5%.

Акции других крупных японских компаний также дорожают, включая Sony Group (4,5%), Fast Retailing (1%), Daiichi Sankyo (4,5%), Mitsui & Co (1%) и Eisai Co (1,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,6%.

Бумаги горнодобывающего концерна BHP Group растут в цене на 1,8%, Rio Tinto - на 3,9%, Fortescue Metals - на 0,8%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднимается на 0,9%.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии, вызванного падением курса доллара.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $80,3 за баррель, что на 19 центов (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%) - до $80,11 за баррель, обновив максимум с конца апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 14 центов (0,18%) и составили $75,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,92 (1,2%) - до $75,75 за баррель.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,1%.

Нефтетрейдеры следят за снижением инфляционного давления, поскольку в результате этого у Федеральной резервной системы (ФРС) может исчезнуть потребность в дальнейшем повышении процентных ставок, а значит "текущие позитивные условия в экономике могут сохраниться в течение некоторого времени", отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"Это помогло повысить ожидания относительно спроса, в то время как предложение со стороны Саудовской Аравии и России остается сниженным", - добавил он.

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США обрушила курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне рухнул на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тыс. баррелей и 262 тыс. баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.