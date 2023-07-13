"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Белуги на уровне 4700 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Белуга групп" на уровне 4700 рублей за штуку на фоне нейтральной оценки операционных результатов эмитента за первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

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