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13 июля 2023 года 13:17
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Белуги на уровне 4700 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Белуга групп" на уровне 4700 рублей за штуку на фоне нейтральной оценки операционных результатов эмитента за первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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