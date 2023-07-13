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Рынок акций РФ утром протестировал 2900п по индексу МосБиржи и скорректировался вниз

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ утром в четверг приступил к коррекции в рамках фиксации прибыли игроками после роста на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям завершения ужесточения монетарной политики Федрезервом в условиях замедления инфляции. Индекс МосБиржи в начале торгов обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2910 пунктов, после чего скорректировался на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2891,49 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2912,15 пункта), индекс РТС - 1006,99 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар просел до 90,45 рубля (-0,42 рубля), в начале торгов курс поднимался до 91,33 руб./$1.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сохраняет восходящий тренд, ближайший целевой уровень для индекса МосБиржи - 3000 пунктов. "Мы по-прежнему считаем, что нефтяные компании будут в лидерах роста и поддержат трендовый подъем индекса МосБиржи - общая тенденция остается пока растущей. В США главной темой становится сезон отчетности, а потенциальное повышение ставки ФРС на ближайшем заседании 26 июля уже не влияет на настрой участников американского рынка", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются продолжить рост, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Замедление потребительской инфляции в США в июне укрепило ожидания более сдержанной политики ФРС во втором полугодии, поддержав котировки золота и оказав давление на доллар. В четверг в США будут опубликованы данные по производственной инфляции за июнь, которые, вероятно, также покажут ее замедление.

Китайские индексы акций в четверг выросли, несмотря на худшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу КНР в июне, которые показали падение экспорта на 12,4% г/г и импорта на 6,8% г/г при увеличении профицита баланса с $65,81 млрд до $70,62 млрд. В КНР, тем не менее, по-прежнему рассчитывают на расширение государственного стимулирования экономики, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи утром в четверг протестировал ближайшее сопротивление 2910 пунктов, после чего наметилась коррекция. Одним из позитивных факторов для сырьевых компаний в РФ в четверг, по оценке Кожуховой, могут стать данные о росте товарооборота с Китаем в I полугодии на 40,6% г/г и об увеличении общего импорта сырья в КНР в июне, в частности, угля на 110% г/г, а природного газа - на 19,2% г/г. В остальном инвесторы в РФ переходят к ожиданиям полугодовых дивидендов, а также пытаются частично защититься от девальвации рубля покупками "префов" "Сургутнефтегаза". Ежемесячные прогнозы ОПЕК и МЭА также могут повлиять на динамику нефтяных котировок, полагает представитель "Велес Капитала".

В США в среду индексы акций выросли на 0,3-1,2%, причем S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,2%) обновили максимумы с апреля прошлого года на данных о замедлении инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

В Азии в четверг также сохранилась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

В четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста после подъема накануне, вызванного падением курса доллара.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,42 за баррель (+0,4% и +0,9% в среду), августовская цена WTI - $75,95 за баррель (+0,3% и +1,2% накануне).

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США вызвала снижение курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+25% и +10,7% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+14,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+8,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+6,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,4%).

Подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,1%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,1%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-2,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-2,1%).

Просели после отсечки на Мосбирже дивидендов акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-0,3%, до 337 рублей; выплаты за 2022 год - 6,33 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,07 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,71 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,09 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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