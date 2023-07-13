Возможна техническая коррекция индекса Мосбиржи в ближайшее время - Freedom Finance Global

Возможна техническая коррекция индекса Мосбиржи в ближайшее время, но вероятность его ухода ниже уровня в 2750 пунктов в июле низкая, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Индекс Мосбиржи обновил максимум с апреля 2022 года. Достижение отметки 2900 пунктов участники рынка используют как повод для фиксации длинных спекулятивных позиций. Торговая динамика смешанная в отсутствие значимых новостей. Техническая картина напоминает разворотную модель, она может реализоваться, если в четверг индекс закроется вблизи или ниже 2900 пунктов. Тем не менее о возникновении "медвежьих" настроений на рынке речь не идет. На мой взгляд, можно рассчитывать на техническую коррекцию, она назрела после полугода непрерывного роста, но вероятность ухода индекса ниже 2750 пунктов в июле низкая", - пишет эксперт в комментарии.

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