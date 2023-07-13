"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций United Airlines до $65

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американской авиакомпании United Airlines Holdings с $58 до $65 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы ожидаем восстановление спроса на авиаперелеты после просадки в пандемию и сильного роста в сегменте бизнес-поездок, а также на международных маршрутах. Полагаем, что рост выручки перевесит инфляционное давление. Компания выиграет от ограниченности мощностей в отрасли из-за просрочек с поставками самолетов. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год с $11,10/акцию до $11,15/акцию и на 2024 год с $13,10/акция до $13,20/акцию. Наша пересмотренная целевая цена подразумевает потенциальную доходность 16% с текущих уровней. Мы также подтверждаем долгосрочную рекомендацию "покупать", так как ожидаем восстановления деловых перелетов и трансатлантических рейсов", - указывают аналитики.

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