Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин РФ в среду разместил ОФЗ на 188 млрд руб. по номиналу и почти на пятую часть выполнил квартальный план заимствований благодаря повышенному спросу на флоутер. Рынок воспринял результаты аукционов нейтрально. В четверг давление на котировки может усилиться - данные показали, что инфляция в России за неделю с 4 по 10 июля осталась повышенной: 0,14% против 0,13% неделей ранее", - отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent в течение дня могут закрепиться около отметки $80 за баррель, указывают в SberCIB.

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