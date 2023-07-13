Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти на улучшении внешней конъюнктуры

Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут незначительно подрасти на фоне улучшения конъюнктуры внешних рынков капитала после выхода в США статистики по замедлению инфляции в июне, что вселяет надежду на скорое завершение роста ставок Федрезерва, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В то же время, по оценкам экспертов, сдерживающим фактором для покупателей российских бондов по-прежнему выступают ожидания дальнейшего роста ставок Банка России в условиях ускорения внутренней инфляции.

В США в среду индексы акций выросли на 0,3-1,2%, причем S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,2%) обновили максимумы с апреля прошлого года на данных о замедлении инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

В Азии в четверг также сохраняется позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

В четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста после подъема накануне, вызванного падением курса доллара.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:46 МСК составила $80,3 за баррель (+0,3% и +0,9% в среду), августовская цена WTI - $75,88 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне).

Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США вызвала снижение курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%, обновив минимум более чем за год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 июля подросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,996 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,814 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне ослабления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,03% и составил 109,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,003%, составив 867,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (-0,35%), "СТМ-001Р-02" (-0,31%) и "Роснефть БО-05" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть АК-001P-08" (+0,42%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,33%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-005Р-02 объемом 20 млрд руб. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 10,84% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июля.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) полностью разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 10% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июля. Ставки купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,5 процентного пункта. Предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-09-50156-A-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

ООО "Роял капитал" завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Московская биржа 7 июля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-09-00382-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 10,60% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года. Сбор заявок прошел 11 июля, техразмещение запланировано на 14 июля.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-24 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 10,2-10,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 10,46-10,57% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок пройдет 13 июля с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 20 июля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-26R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 б.п. Сбор заявок на выпуск прошел 12 июля, техразмещение запланировано на 17 июля. Для инвесторов-физлиц потребуется прохождение тестирования.

Также РЖД приобрели по оферте 3 млн 136,353 тыс. облигаций 32-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 31,36% выпуска. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего купона - 9,8% годовых.

АО "Группа компаний "Медси" установила ставки 1-9 купонов 15-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,4% годовых. Ставкам соответствует доходность к оферте через 2,24 года (с даты начала размещения) в размере 10,81% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 12 июля, техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре прошлого года.

ООО "Главстрой" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых. Ставка 6-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. "Главстрой" завершил размещение 5-летнего выпуска на 1,5 млрд рублей в июле 2021 года, эмиссия размещена в пользу "Ингосстраха" (MOEX: INGS). Ставка текущего купона составляет 9,5% годовых, по выпуску на 25 июля запланирована оферта.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01% годовых. Эмитент разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в июле 2022 года. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов определена равной ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 июля. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ПАО "МОЭК" установило ставку 7-10 купонов 6-летних бондов серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Компания разместила выпуск в июле 2020 года, ставки 1-6 купонов установлены на уровне 5,8% годовых. Купоны полугодовые, по выпуску 19 июля предстоит оферта.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 32-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

АО "ЭР-телеком холдинг" приобрел в рамках оферты 8 млн 544,085 тыс. облигаций серии ПБО-02-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 56,96% выпуска. Компания разместила 2-летний выпуск на 15 млрд рублей в октябре 2021 года по ставке квартального купона 9,5% годовых до погашения.

Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02, 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с реорганизацией ПАО "Инград" в форме присоединения к нему ООО "Специализированный застройщик Глобал Групп", ООО "Специализированный застройщик Эко-Полис" и ООО "Специализированный застройщик Нагорный". Сообщение о реорганизации опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 12 июля. Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены кредиторами в течение тридцати дней после даты публикации последнего уведомления о реорганизации юридического лица. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.