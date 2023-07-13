Вероятна стабилизация котировок ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций могут стабилизироваться на достигнутых уровнях на торгах в четверг в сложившейся конъюнктуре, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Отрицательная переоценка в сегменте ОФЗ с фиксированной ставкой купона продолжилась в среду. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,01% (+1 б.п.). Сказывается сдвиг вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ. По этой же причине инвесторы предъявляют повышенный спрос на гособлигации с плавающей ставкой купона. Минфин РФ на недельных аукционах привлек рекордный объем средств от размещения флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет до погашения). При спросе 383,7 млрд руб. были удовлетворены заявки на 170,9 млрд руб. по номиналу. Размещение классического 15-летнего выпуска ОФЗ 26243 прошло в относительно небольшом объеме 17,6 млрд руб. при спросе 30,1 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 11,1%. Инфляция в РФ в июне ускорилась до 3,25% по сравнению с 2,51% в мае и 2,31% в апреле. По состоянию на 10 июля инфляция составила 3,33%. Динамика роста потребительских цен остается в рамках прогнозов, - указывает эксперт в комментарии. - При этом на фоне ослабления рубля и активизации потребительского спроса усиливаются ожидания ускорения инфляции во втором полугодии этого года. Учитывая лаг влияния денежно-кредитной политики на экономику продолжительностью три-шесть кварталов, Банк России с высокой вероятностью будет повышать ключевую ставку уже на заседании 21 июля, не дожидаясь превышения инфляцией 4% целевого значения".

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