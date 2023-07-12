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12 июля 2023 года 19:34

Рубль в среду заметно упал в основных парах на фоне отсутствия значимых позитивных новостей

Москва. 12 июля. Доллар США, евро и юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия значимых позитивных новостей.

Курс доллара США составил 90,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,93 руб./EUR1, подорожав на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 99,29 копейки - до 95,4 руб. Курс китайского юаня подрос на 19,6 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду возобновил снижение в основных валютных парах после коррекционного укрепления, наблюдавшегося последние пару сессий, упал к основным валютам по итогам дня. Снижению рубля способствовали отсутствие значимых позитивных новостей, а также опасения относительно бюджетных показателей, в том числе, в силу ухудшения данных внешнеторгового баланса.

Заметная разница в темпах укрепления доллара и евро в парах с рублем объясняется падением доллара к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на рынке Forex после выхода позитивных данных по американской инфляции. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в стране замедлились до минимальных отметок с марта 2021 года, что повышает шансы на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени прекратит подъем процентных ставок. Это, в свою очередь, поддержит экономику.

Небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП по итогам 2023 возможны в обе стороны, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую сторону", - сказал он журналистам в среду.

При этом Силуанов отметил, что в текущем году не видит каких-то особых рисков для исполнения бюджетных обязательств. "В целом мы выйдем на наши плановые задачи. (...) Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на задачи, которые необходимо решать", - заявил он.

Отвечая на вопрос о необходимых масштабах перераспределения расходов в текущем году, министр пояснил: "В этом году у нас нет каких-то серьезных опасений за исполнение бюджета. В части базовых решений вообще у нас проблем нет, мы все сделаем, а в части дополнительных (решений - ИФ) ресурсы будут найдены".

Говоря о влиянии сырьевой конъюнктуры и курса рубля на доходы бюджета, Силуанов отметил, что цены на нефть по сравнению с прошлым годом "для нас сейчас немножко припали", а доллар укрепился. "Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов (кстати говоря, цена на газ тоже припала, и объемы у нас тоже упали), то мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов (8 трлн рублей за год - ИФ), учтенных в бюджете", - сказал он.

По последним данным Минфина, нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться год к году, сокращение составило 47% - до 3,382 трлн рублей.

По данным ресурса "Электронный бюджет", на 10 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 538,8 млрд руб., расходы - 15 трлн 779,8 трлн, дефицит - 3 трлн 241 млрд руб.

Исходя из информации Федерального казначейства, уточнены годовые назначения по расходам, а соответственно, и итоговая сумма дефицита бюджета в 2023 году. Согласно закону о бюджете, расходы в 2023 году запланированы в размере 29 трлн 55,6 млрд рублей. По данным казначейства, текущие утвержденные бюджетные назначения составляют 29 трлн 896,3 млрд рублей. При этом назначения по доходам остались прежними - 26 трлн 130,3 млрд рублей. Таким образом, текущая оценка дефицита составляет 3 трлн 766,013 млрд рублей, а не 2 трлн 925,3 млрд рублей, предусмотренных законом.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.

Внимание глобальных трейдеров сконцентрировано на данных о динамике потребительских цен в США за июнь. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

ФРС США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду в среду рубль умеренно подешевел к доллару и более значительно снизился относительно евро. "Вышедшие сегодня данные по инфляции в США показали замедление ИПЦ до 3% г/г по итогам июня после 4% в мае. Базовая инфляция также снизилась до минимума с октября 2021 года - 4,8% г/г. На этом фоне доллар дешевеет к основным валютам индекс DXY обновил минимум с апреля 2022 года, а цена ближайшего фьючерса на нефть Brent на бирже ICE впервые с начала мая превысила $80 за баррель. Вышедшая статистика существенно не изменила ожидания рынка относительно итогов заседания ФРС 26 июля - оцениваемая по фьючерсам вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 5,25-5,5% по-прежнему выше 90%. Тем не менее вероятность того, что на конец года ставка в США будет находиться выше этого диапазона вечером в среду опустилась ниже 26%. Снижающаяся инфляция и близость завершения цикла повышения ставок в США создают условия для роста нефтяных цен, что в перспективе может способствовать укреплению рубля", - говорит Беспалов.

"Российская валюта во вторник снизилась по отношению к доллару США, завершила основную российскую торговую сессию выше отметки 90. Однако в целом котировки стабилизировались, консолидируются вокруг уровня 90,5. На стороне рубля по-прежнему растущая нефть и активно снижающаяся американская валюта, индекс доллара (DXY) за последние пять торговых сессии потерял более 2,5%. Также приближается пик налоговых выплат. Однако главным фактором, сдерживающим укрепление рубля, остается рост дефицита счета текущих операций вследствие восстановления импорта и вывода валюты иностранными компаниями, уходящими с российского рынка. В ближайшей перспективе не исключен сценарий возврата рубля ниже отметки 90 по отношению к доллару США", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в среду на фоне ослабления доллара США и несмотря на данные о росте запасов нефти в Соединенных Штатах. Снижение американской валюты является позитивным фактором для цен на сырьевые товары.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подросли на 0,86% - до $80,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,38% - до $75,81 за баррель.

Сдерживающее влияние на цены оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 июля на 12,08 копейки, до 90,6253 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,15 копейки, до 99,889 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 18,44 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,6002 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,99 копейки и составил 90,6117 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 201,077 млн, из которых $396,053 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $805,024 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 12,36 копейки, до 99,8664 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 45,49 копейки, до 100,0207 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR391,507 млн, из которых EUR80,709 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR310,798 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась во вторник на 18 базисных пунктов - до 7,58% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,33% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,31% и 7,34% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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