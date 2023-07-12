Рынок акций РФ в среду поднялся к 2900п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме и ослаблении рубля

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $80 за баррель) после выхода в США данных о замедлении инфляции в июне. Индекс Мосбиржи поднялся вплотную к рубежу 2900 пунктов на фоне ослабления рубля, лидировали в росте расписки X5 Retail (+5,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2896,83 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1004,98 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,81 рубля (+0,42 рубля).

К факторам риска эскалации геополитической напряженности, которые рынок акций в среду проигнорировал, можно отнести новости с саммита НАТО, проходившего 11-12 июля.

Лидеры стран G7 заявили, что согласятся разморозить активы РФ только после выплаты Москвой компенсации за ущерб Украине. Кроме того, страны G7 заявили о намерении содействовать в развитии оборонной промышленности Украины, обучении ее военнослужащих и обмене разведывательной информацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине станет посягательством на безопасность РФ и чревато весьма негативными последствиями уже в краткосрочной перспективе.

Подорожали в среду GDR X5 Retail (+5,6%, до 1684,5 рубля), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +2,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,2%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы").

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

"Префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2%, до 3140 рублей) торговались в среду без дивидендов за 2022 год (выплаты 131 рубль на "преф").

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивной динамике рынка акций РФ способствовали корпоративные новости, приближение дат закрытия реестров для получения дивидендов у многих компаний, а также повышение цен на сырье.

Лидерами роста на недавних новостях о планах до конца года открыть более 2 тыс. магазинов "Пятерочка" по всей России и ввиду общего усиления интереса инвесторов к российскому ритейлу оказались депозитарные расписки X5 Retail Group. Коррекцию вниз после активной повышательной динамики на хороших корпоративных новостях продемонстрировали акции ВТБ.

Нефть Brent впервые с апреля превысила психологически значимый уровень $80 за баррель на фоне сокращения добычи нефти Саудовской Аравии и России, а также ввиду закупок углеводородного сырья в стратегический резерв США. Тем временем инфляция в США в июне замедлилась. Не исключено, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС на заседании 26 июля примет решение, исходя из этих данных, снова сохранить процентные ставки на текущем уровне. Однако возможно, что в сентябре, если динамика замедления годовой и помесячной инфляции окажется неустойчивой, ФРС может снова повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов, полагает аналитик.

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 13 июля - диапазон 2800-2900 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду показал уверенный рост, индекс Мосбиржи, переписав очередной максимум с февраля 2022 года, подошел к отметке 2900 пунктов. Рубль был склонен к ослаблению, а нефть Brent смогла дотянуться до $80 за баррель.

Кроме того, ключевая статистика дня из США способствовала улучшению общерыночных настроений: темпы роста потребительских цен (ИПЦ) в июне снизились до 3% (г/г) с майских 4%. Это не только ниже прогноза (3,1%), но и минимум с 2021 года. Показатель базовой инфляции в месячном выражении также замедлил рост. Четверг будет насыщен событиями и важными публикациями: ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике, будут представлены экономические прогнозы в отношении ЕС, выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Прогноз для индекса МосБиржи на 13 июля - 2800-2900 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Самолета" (+1,1%) в среду продолжали поддерживать сделанные заявления представителей компании об ожидаемом улучшении операционных показателей в первом полугодии по сравнению с уровнем годовой давности, а также надежды на выплату дивидендов в ближайшие месяцы. Из новостей по "НЛМК" можно отметить сообщения о выводе завода компании в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность (64 тыс. тонн).

Расписки X5 Retail Group выросли без очевидных фундаментальных причин, причем на повышенных объемах они достигали максимума с февраля 2022 года (1696,5 рубля), приостановив рост у сопротивления 1700 руб. Бумаги выглядят краткосрочно и среднесрочно перекупленными, что указывает на риски их коррекции в район 1600 руб. при неспособности закрепиться выше 1700 руб. В целом, однако, технические сигналы благоприятны для "быков" и скорее призывают к покупке расписок с перспективой развития восходящего движения в район 1770 руб., 1830 руб. и 1890 руб. (район долгосрочного сопротивления и верхняя полоса Боллинджера месячного графика), полагает аналитик.

Нефть выросла благодаря более слабому доллару и позитивным сигналам в отношении траектории процентных ставок в США. Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на $80,3 и $75 за баррель соответственно, отмечает представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, инвесторы предполагают, что замедление инфляции в США приведет к смягчению политики Федрезерва. Большинство наблюдателей склоняется к тому, что в текущем месяце ставка будет поднята не более чем на 0,25 процентного пункта.

Российский фондовый рынок обновил годовой максимум по индексу МосБиржи, который подошел к рубежу 2900 пунктов. "НОВАТЭК" представил операционный отчет, из которого следует, что во II квартале компания увеличила добычу углеводородов на 1,5% г/г (до 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента), а в целом за полугодие - на 1,7% (до 321,9 млн баррелей нефтяного эквивалента). "Аэрофлот" улучшил свой прогноз роста пассажиропотока в этом году: авиаперевозчик рассчитывает перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11%.

Вечером выйдет "Бежевая книга" ФРС с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. Индекс МосБиржи продолжает ступеньками двигаться вверх, подтягивая ближе уровни поддержки во время каждой консолидации после очередного обновления локального максимума. Следующей его целью может стать район 3150-3200 пунктов, полагает Калачев.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 1,4-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,6-0,9% во главе с Nasdaq).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в июне выросли на 3% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию в июне на уровне 3,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут после выхода статистики об инфляции в США, причем данные Миэнерго США о росте запасов рынок проигнорировал.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $80,07 за баррель (+0,9% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $75,78 за баррель (+1,3% и +2,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,946 млн баррелей (респонденты Trading Economics ожидали роста всего на 0,48 млн), запасы бензина практически не изменились (ожидалось снижение на 0,727 млн), а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,262 млн).

В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+13,2% и +4,3% "префы"), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+12,8%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+10,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,1%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (+7,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,2%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+5,7%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+5,1%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,1%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-4,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 49,23 млрд рублей (из них 6,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,09 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,61 млрд рублей на акции "Газпрома").