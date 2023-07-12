"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Generac Holdings до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Generac Holdings с "держать" до "покупать" с целевой ценой $155 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бумаги компании торгуются ниже середины диапазона за 52 недели, и на текущем уровне мы считаем акции недооцененными, - пишут аналитики. - Рост в коммерческом и промышленном сегментах превосходит ожидания, и мы прогнозируем заметное восстановление продаж и рентабельности к концу года. Менеджмент Generac Holdings видит прогресс в сокращении запасов бытовых резервных генераторов у партнеров в рознице. Контроль над расходами и снижение операционных издержек поддержат выручку и маржу. В ближайшие три года компания ждет двузначного роста на этих направлениях".

Generac Holdings разрабатывает, производит и продает оборудование для выработки электроэнергии, системы хранения и другие электроэнергетические устройства для бытового, коммерческого и промышленного применения. Акции компании входят в индекс S&P 500.

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