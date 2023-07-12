РусАл и Мечел - основные бенефициары ослабления рубля в металлургическом секторе - "Солид Брокер"

"РусАл" и "Мечел" являются основными бенефициарами ослабления рубля в металлургическом секторе, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Экспортеры выигрывают от слабого рубля, поскольку получают валютную выручку за рубежом, при этом основная часть расходов номинирована в рублях, - пишут эксперты. - При этом чем выше доля экспортных продаж и чем ниже доля импорта в расходах, тем больше выигрывает компания от ослабления рубля. В металлургическом секторе основными бенефициарами ослабления рубля остаются "РусАл" и "Мечел", в то время как менее остальных выигрывают сталевары, наиболее ориентированные на внутренний рынок. Так, ослабление рубля на 1% приносит дополнительные около 3% и 2% к ЕБИТДА "РусАла" и "Мечела", соответственно, в то время как выигрыш сталеваров не превышает 0,4%".

Рубль в июне ослаб к доллару на 11%, констатируют аналитики, при этом во многих акциях динамика отразилась не в полной мере. За аналогичный период акции металлургических компаний показали гораздо менее сильную динамику, чем рост их фундаментальной стоимости, подчеркивается в комментарии.

"Фундаментальная стоимость акционерного капитала экспортеров при ослаблении курса растет больше у тех, у кого выше долг (особенно, если долг рублевый). Поэтому фундаментально "Мечел" наиболее чувствителен к таким изменениям из всего сектора - по нашим оценкам, фундаментально цена акции "Мечела" от ослабления рубля на 11% должна расти на 80%! Таким образом, мы отмечаем, что акции экспортеров не в полной мере отреагировали на ослабление рубля", - указывают стратеги "Солид Брокер".

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