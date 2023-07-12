Пара доллар/рубль закрепится ниже 90 руб./$1 в период налоговых платежей - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль закрепится ниже 90 руб./$1 в период влияния на рынок налоговых платежей, полагает эксперт инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль после трехдневного укрепления в паре с долларом в среду корректировался. Утренние попытки российской валюты подобраться к отметке в 90 руб./$1 не принесли успеха, после чего рубль начал терять позиции. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль торговалась вблизи 90,7 руб./$1, а в течение дня поднималась на максимуме выше 90,9 руб./$1. Диапазон торгов по паре в среду оказался минимальным по сравнению с предыдущими торговыми сессиями, а объем оборотов к концу дня отставал от графика предшествующих дней. Точкой поддержки для рубля в ближайшие недели будет выступать очередной налоговый период, в том числе квартальные платежи экспортеров. На период влияния на рынок налоговых платежей ожидаем закрепления пары доллар/рубль ниже 90 руб./$1", - отмечает Кравченко.

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