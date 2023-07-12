"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology до HKD95,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского поставщика оптики Sunny Optical Technology на 12% - до 95,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, так как ясности по темпам восстановления рынка мобильных устройств все еще нет, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Эмитент 7 июля опубликовал данные об отгрузках за июнь (модули для камер мобильных устройств: +6,7% месяц к месяцу, +29,3% год к году; наборы оптики для автомобилей: минус 2,6% м/м, +19,2% г/г. Ожидаем, что компания достигнет плана на 2023 год - роста отгрузок продукции для автомобилей на 15%. Рост в секторе мобильных устройств связываем с эффектом низкой базы. Ждем разворот на рынке мобильных девайсов во II полугодии 2023 года (уровень запасов постепенно возвращается к норме; ожидаем появление большого количества новых устройств; эмитент, как лидер, выиграет от циклического подъема в отрасли), - указывают аналитики. - Ввиду сокращения загрузки мощностей компании в I полугодии 2023 года понижаем прогнозы чистой прибыли Sunny Optical Technology на 2023 год на 19,5%, до 2,57 млрд китайских юаней, а на 2024 год - на 19,4%, до 3,08 млрд".

Обращают внимание эксперты и на возможные риски: слабый мировой спрос на мобильные устройства и более медленный, чем ожидалось, переход на умные автомобили.

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