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12 июля 2023 года 15:30

Рубль днем возобновил снижение в основных парах на фоне отсутствия значимых позитивных новостей

Москва. 12 июля. Доллар США, евро и юань растут на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия значимых позитивных новостей.

Курс доллара США составил 90,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,07 руб./EUR1, подорожав на 75,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,14 копейки - до 94,97 руб. Курс китайского юаня подрос на 10 копеек - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение в основных валютных парах после коррекционного укрепления, наблюдавшегося последние пару сессий. Снижению рубля способствуют отсутствие значимых позитивных новостей, а также опасения относительно бюджетных показателей, в том числе, в силу ухудшения данных внешнеторгового баланса.

Небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП по итогам 2023 возможны в обе стороны, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую сторону", - сказал он журналистам в среду.

При этом Силуанов отметил, что в текущем году не видит каких-то особых рисков для исполнения бюджетных обязательств. "В целом мы выйдем на наши плановые задачи. (...) Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на задачи, которые необходимо решать", - заявил он.

Отвечая на вопрос о необходимых масштабах перераспределения расходов в текущем году, министр пояснил: "В этом году у нас нет каких-то серьезных опасений за исполнение бюджета. В части базовых решений вообще у нас проблем нет, мы все сделаем, а в части дополнительных (решений - ИФ) ресурсы будут найдены".

Говоря о влиянии сырьевой конъюнктуры и курса рубля на доходы бюджета, Силуанов отметил, что цены на нефть по сравнению с прошлым годом "для нас сейчас немножко припали", а доллар укрепился. "Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов (кстати говоря, цена на газ тоже припала, и объемы у нас тоже упали), то мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов (8 трлн рублей за год - ИФ), учтенных в бюджете", - сказал он.

По последним данным Минфина, нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться год к году, сокращение составило 47% - до 3,382 трлн рублей.

По данным ресурса "Электронный бюджет", на 10 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 538,8 млрд руб., расходы - 15 трлн 779,8 трлн, дефицит - 3 трлн 241 млрд руб.

Исходя из информации Федерального казначейства, уточнены годовые назначения по расходам, а соответственно, и итоговая сумма дефицита бюджета в 2023 году. Согласно закону о бюджете, расходы в 2023 году запланированы в размере 29 трлн 55,6 млрд рублей. По данным казначейства, текущие утвержденные бюджетные назначения составляют 29 трлн 896,3 млрд рублей. При этом назначения по доходам остались прежними - 26 трлн 130,3 млрд рублей. Таким образом, текущая оценка дефицита составляет 3 трлн 766,013 млрд рублей, а не 2 трлн 925,3 млрд рублей, предусмотренных законом.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.

Внимание глобальных трейдеров сконцентрировано на данных о динамике потребительских цен в США за июнь, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. Инвесторы рассчитывают, что отчет Минтруда США покажет существенное замедление инфляционного давления в стране. Это поддержало бы ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени завершит цикл подъема ставки.

Ужесточение денежно-кредитной политики американского ЦБ помогло сдержать инфляцию, однако оно также ограничивает экономический рост в США, что сказывается на корпоративных прибылях, отмечает Market Watch.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался ниже 89,9 руб./$1, но по итогам дня укрепление рубля было незначительным. Слабые данные по внешней торговле РФ, хоть и позволяют лучше оценить причины ослабления рубля, но оказывают лишь умеренное влияние на текущую динамику валютного рынка. Сегодня днем пара находится выше 90,6 руб./$1, в целом курс может закрепиться выше 90 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Краткосрочные перспективы рубля сохраняются позитивными. Национальную валюту поддерживает растущая нефть, а также возможное дальнейшее снижение доллара США. В случае если статистика по потребительской инфляции в США окажется позитивной, индекс доллара может продолжить активное снижение, что может подтолкнуть наверх нефть и рубль. Также спрос на рубль может возрасти по мере приближения к пику налогового периода, когда экспортеры будут частично реализовывать валютную выручку с целью выполнения налоговых обязательств. В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть слабо растут, участники рынка ждут публикации данных о запасах энергоносителей и отчета об июньской инфляции в Соединенных Штатах.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США будет опубликован в среду в 17:30 МСК. Аналитики полагают, что данные укажут на рост запасов нефти на 483 тыс. баррелей.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подросли на 0,29% - до $79,62 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,4% - до $75,11 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,2%, WTI - на 2,5%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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