"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $466

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика графических процессоров NVIDIA Corp. до $466 за штуку после существенного пересмотра ориентиров менеджмента эмитента, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Рост выручки в сегменте видеокарт для ЦОД (ИИ) и кратное увеличение чистой прибыли в 2023 году оправдывают самые высокие в секторе мультипликаторы. В ближайшие годы рост выручки составит 30-90%. Основной драйвер - высокий спрос на продукцию для дата-центров.-Рентабельность по EBITDA вырастет до рекордных 50%", - отмечают аналитики.

Эксперты обращают внимание и на возможные риски: отсутствие собственных мощностей, конкуренция, геополитика.

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