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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent
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12 июля 2023 года 16:24
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания объявила о запуске на своей платформе популярной игры Valorant для игроков из Китая. Игра привлекла уже около 15 млн пользователей по всему миру. Новость, по нашему мнению, создает позитивный фон для акций эмитента", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-TENCENT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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